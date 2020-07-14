Великобритания запретила Huawei участвовать в запуске сети 5G

Правительство Великобритании во вторник, 14 июля, постановило запретить китайской компании Huawei принимать участие в разработке британских 5G-сетей на период до 2027 года. В правительстве это решение объяснили соображениями безопасности.

Реклама Читать далее

В январе 2020 года Великобритания заявляла о намерении допустить Huawei к развитию сети 5G в ограниченном режиме. Предполагалось, что технологии компании не будут применяться к частям сети, входящим в систему национальной безопасности. К примеру, продукция и технологии китайской корпорации не могли бы использоваться на военных базах и ядерных объектах.

Издание Express со ссылкой на министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливера Даудена 14 июля передает, что Великобритания с конца 2020 года прекратит закупки оборудования Huawei для своей инфраструктуры. По словам Доудена, отказ от услуг китайской компании отложит запуск 5G будет примерно на 2–3 года и увеличит стоимость проекта на сумму около 2 млрд фунтов.

Решение об исключении китайской компании совпало с по времени с кризисом в отношениях между Пекином и Лондоном, вызванным обстановкой в Гонконге.

В Huawei упрекнули Лондон в том, что он поддался влиянию Вашингтона — в США с мая действуют санкции в отношении компании. AFP напоминает, что администрация президента Трампа оказывала давление на британских коллег по вопросу доступа Huawei к производству полупроводников, для которых закупаются в том числе и американские детали. В Белом доме обвиняют корпорацию в шпионаже в интересах Пекина. Компания эти обвинения отвергает.

Китайская корпорация уже 15 лет работает с британскими сетями, она участвовала в поддержании инфраструктур 4G компаний British Telecom и Vodafone.

Во Франции в феврале министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявлял об «определенных ограничениях», которые будут наложены на участие иностранных компаний в развитии сетей 5G во Франции. Ле Мэр отметил, что ограничения коснутся технологий, применяемых в сферах военной и атомной промышленности. При этом он отверг обвинения Пекина в дискриминации китайских компаний и обещал, что «Huawei не подвергнется дискриминации: если компания сделает лучшее предложение по цене и технологиям, она сможет получить доступ к рынку 5G во Франции».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться