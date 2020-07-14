В США провели первую за 17 лет смертную казнь по решению федерального суда

Манифестация противников смертной казни перед федеральной тюрьмой Терр-Хоут в штате Индиана, где 14 июля казнили Дэниела Ли.

В американском штате Индиана во вторник, 14 июля, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли. Его приговорили к смертной казни в 1999 году за тройное убийство, совершенное им в 1996 году. Это первая за 17 лет смертная казнь в США по решению федерального суда.

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Смертельную инъекцию приговоренному к смертной казни осужденному ввели утром 14 июля. «Вы убиваете невиновного», — заявил Дэниел Ли перед казнью. Его слова приводит присутствовавший на приведении приговора в исполнение журналист журналист местного издания Indianapolis Star.

Дэниел Льюис Ли был приговорен к смертной казни в 1999 году за убийство семьи, в том числе восьмилетней девочки, в 1996 году. Член расистской группировки, Ли совершил убийство в ходе грабежа.

Решение о приведении в исполнение смертного приговора Верховный суд США вынес в ночь на вторник, отмечает AFP. Согласно постановлению, отныне смертные приговоры, назначенные федеральными судами за последние тридцать лет, могут быть приведены в исполнение.

Последним по приговору федерального суда в 2003 году был казнен 53-летний ветеран войны в Персидском заливе Луис Джонс-младший. Его признали виновным и приговорили к смертной казни по обвинению в изнасиловании и убийстве 19-летней военнослужащей.

В течение 17 лет смертные казни откладывались из соображений гуманности. За возврат высшей меры наказания ратовала администрация Дональда Трампа.

На этой неделе в США пройдут еще две смертные казни. Еще один смертный приговор будет приведен в исполнение в конце августа. Во всех случаях речь идет о мужчинах, приговоренных к высшей мере наказания за убийства детей.

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