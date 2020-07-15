США ввели новые санкции в отношении Китая и лишили Гонконг экономических преференций
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Пекина из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Пекин пригрозил ответными мерами.
Текст исполнительного указа, подписанного президентом Трампом, был опубликован на сайте Белого дома вечером во вторник, 14 июля.
Таким образом Вашингтон хотел бы призвать Пекин к ответственности «за агрессивные действия против народа Гонконга». Новые санкции введены против банков, ведущих бизнес с китайскими чиновниками, поддерживающими закон о нацбезопасности. Также указ Трампа предусматривает заморозку расположенных на территории США активов физических и юридических лиц, участвующих в применении спорного закона и ставящих под угрозу свободы и права жителей Гонконга.
Кроме того, Трамп постановил лишить Гонконг экономических и торговых преференций, так как «он более не является достаточно автономным». Как заявил в ходе пресс-конференции глава США, к региону «теперь будут относиться так же, как и к материковому Китаю».
В заключении подписанного Трампом документа указано, что, если китайские власти скорректируют свои действия в отношении Гонконга, санкции могут быть пересмотрены.
Китай пригрозил ответными мерами
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что таким образом Соединенные Штаты пытаются вмешаться во внутренние дела страны, и пообещали также ввести санкции в отношении американских компаний и бизнесменов. Портал Global Times со ссылкой на участников подготовки закона о нацбезопасности передает, что новая волна американских санкций будет иметь лишь «символический эффект», так как в Пекине предусматривали возможность ведения новых ограничений.
Ранее Вашингтон приостановил продажи высокотехнологичного оборонного оборудования Гонконгу, чтобы оно не оказалось в распоряжении Пекина. Также Вашингтон заморозил выдачу виз китайским должностным лицам, чья деятельность угрожает автономии Гонконга.
В Пекине утверждают, что закон о нацбезопасности был введен в конце июня для предотвращения различных угроз внутренним процессам в Гонконге — от терроризма до внешнего вмешательства и угрозы власти. Законопроект был подготовлен за шесть недель, его поддержали все 162 члена Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
В ходе пресс-конференции, которую вечером 14 июля транслировал телеканал Fox News, Дональд Трамп также напомнил, что США «полностью возлагают на Китай ответственность за сокрытие вируса» COVID-19. По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в США от последствий заражения скончались 136 466 человек.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться