Турция объявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о возобновлении авиасообщения с Россией. Об это со ссылкой на ведомство сообщает в среду, 15 июля, турецкое агентство Анадолу. Российская сторона пока не подтвердила эту информацию, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер обсуждал эту тему с турецким коллегой в понедельник.

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«Мы договорились о возобновлении полетов в Россию с сегодняшнего дня», — заявил министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу.

Источник в турецком Минтрансе сообщил агентству РИА Новости, что точной даты возобновления полетов пока нет. Эту информацию подтвердил также источник в авиакомпании Turkish Airlines.

Россия пока официально не подтвердила возобновление авиасообщения с Турцией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в среду, что российский и турецкий лидеры поручили соответствующим ведомствам начать переговоры по этому вопросу после телефонных переговоров в этот понедельник.

О планах правительства на постепенное снятие ограничений на международные авиаперелеты сообщила в минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как заявил 14 июля агентству РИА Новости источник, близкий к авиационной отрасли, сейчас Росавиация ведет переговоры с коллегами из других государств. «К туризму это никакого отношения не имеет. Скорее речь идет о гуманитарных коридорах: кто-то не может воссоединиться с семьей, вернуться на работу, учебу, отправиться на лечение», — цитирует агентство слова своего собеседника.

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