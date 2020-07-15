Ученые спрогнозировали сокращение численности населения Земли к 2100 году

К 2100 году население Земли составит 8,8 миллиардов. К такому выводу пришли эксперты Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation) Университета штата Вашингтон.

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Соответствующий доклад был опубликован в среду, 15 июля, в журнале The Lancet. По оценкам ученых, численность населения планеты достигнет максимума в 9,7 млрд человек к 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться и к 2100 году составит 8,8 миллиарда.

Одним из параметров, которым руководствовались авторы доклада, был коэффициент рождаемости, снизившийся с 1950-х годов практически в два раза. Ученые предполагают, что коэффициент продолжит уменьшаться и дальше.

Летом 2019 года иную оценку демографической обстановки в мире представили эксперты ООН. По их мнению, к 2050 году численность населения увеличится до 9,7 миллиарда, а к концу XXI века численность населения Земли может достичь 11 миллиардов человек. В докладе отмечалось, что до 2050 года половина демографического прироста будет приходиться на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и США. При этом численность населения Европы может сократиться.

Оценки IHME и ООН совпадают в оценках соотношения количества пожилых людей и детей. Эксперты IHME полагают, что к 2100 году число детей младше 5 лет сократится на 280 миллионов по сравнению с показателем 2017 года и составит 401 миллион. Количество людей старше 80 лет при этом увеличится до 866 миллионов (в 2017 году — 141 миллион). В ООН предполагали, что к 2050 году количество людей старше 65 лет превысит число людей в возрасте от 15 до 24 лет, так как на данный момент пожилые люди представляют собой наиболее быстро растущую категорию населения мира.

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