От последствий коронавируса умерли более 600 тысяч человек

Санитарные власти по всему миру постоянно напоминают, что ношение масок в общественных местах значительно снижает риск заражения коронавирусом.

Более 600 000 человек стали жертвами коронавируса по всему миру с декабря, когда было объявлено о первых случаях заболевания в Китае. Сообщение сделано агентством France-Presse на основе сбора официальных данных во всех странах, где ведется статистика.

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Как пишет AFP, по состоянию на воскресенье, 19 июля, во всем мире зарегистрировано более 14 миллионов случаев заболевания Covid-19, скончались от болезни 600523 человека.

Больше всего жертв в Европе — 205 065, в Латинской Америке, где в последнюю неделю наблюдается самое серьезное ухудшение ситуации, от Covid-19 умерло 160 726 человек.

Самой пострадавшей страной по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки — более 140 тысяч жертв. В Бразилии в результате заражения коронавирусом скончались почти 79 тысяч человек, в Великобритании — более 45 тысяч, в Мексике — около 39 тысяч, в Италии — более 35 тысяч.

Напомним, накануне во Франции министр здравоохранения объявил о том, что с понедельника, 20 июля, по всей стране будет введено обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, принимающих публику. Решение принято для того, чтобы попытаться предотвратить вероятное ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации: 9 июля председатель правительственного Научного совета (по коронавирусу) Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что во Франции, где от Covid-19 умерло более 30 тысяч человек, «весьма вероятна» вторая волна эпидемии.

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