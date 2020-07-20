В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

Гибель генерала Касема Сулеймани во время американского авиаудара в январе 2020 года обострила отношения Тегерана и Вашингтона.

В Иране в понедельник, 20 июля, казнили Махмуда Мусави Маджда, осужденного за шпионаж в пользу американской и израильской разведки.

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По версии иранских властей, мужчина передал данные, с помощью которых удалось установить местонахождение иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в январе.

Маджд был арестован в октябре 2018 года на территории Сирии, передан Ирану и приговорён к смертной казни летом 2019. Агентство Tasnim подчеркивает, что дело в его отношении было заведено еще до гибели генерала Сулеймани и изначально не было связано с его деятельностью. Агентство Mehr сообщает, что Маджд передавал сотрудникам ЦРУ и Моссада данные об иранских военных, в том числе о перемещениях Сулеймани.

Иранский генерал Сулеймани, командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был убит в результате удара американской авиации в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу, 3 января 2020 года. По данным американских СМИ, удар был нанесен с беспилотника.

Генерал был одной из ключевых фигур иранских сил на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии. В Пентагоне подтвердили, что Сулеймани был убит по указанию президента США Дональда Трампа. Вместе с генералом при авиаударе погиб Абу Мехди аль-Мухандис — заместитель главы местных шиитских «Сил народной мобилизации».

Cулеймани убили через несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер, и его целью было предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана на американских граждан.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменени пригрозил «жестоким возмездием» за убийство Сулеймани. В Иране в связи с гибелью генерала объявили трехдневный траур. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Иран и «другие свободные страны региона» отомстят США за этой убийство.

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