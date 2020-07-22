Каждый 500-й: в мире 15 миллионов человек заразились коронавирусом
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По всему миру зарегистрировано уже более 15 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику из разных стран.
По данным университета, к вечеру среды, 22 июля, в мире было зарегистрировано 15 008 046 случаев. То есть, с учетом примерной численности населения Земли в 7,8 млрд человек, коронавирусом заразился как минимум 1 из каждых 520 жителей планеты. При этом стоит учитывать, что полную и достоверную статистику ведут далеко не все страны.
Из более чем 15 миллионов заразившихся умерли около 618 тысяч человек.
Согласно официальным данным, первое место в мире по числу случаев заражения (3 919 550) занимают США, как и по числу жертв Covid-19 (142 350).
Россия находится на четвертом месте по числу официально подтвержденных случаев (787 846), при этом официальный уровень смертности в стране от коронавируса гораздо ниже (12 722), чем в развитых западных странах.
Во Франции при 215 605 случаях заражения зарегистрировано 30 175 смертей от Covid-19.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что в пятницу, 24 июля, на заседании Совета безопасности Франции под председательством президента Макрона обсудят новые меры борьбы с эпидемией.
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