Каждый 500-й: в мире 15 миллионов человек заразились коронавирусом

В России как-то удается сохранить чрезвычайно благоприятную, по сравнению с развитыми западными странами, статистику по коронавирусу.

По всему миру зарегистрировано уже более 15 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику из разных стран.

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По данным университета, к вечеру среды, 22 июля, в мире было зарегистрировано 15 008 046 случаев. То есть, с учетом примерной численности населения Земли в 7,8 млрд человек, коронавирусом заразился как минимум 1 из каждых 520 жителей планеты. При этом стоит учитывать, что полную и достоверную статистику ведут далеко не все страны.

Из более чем 15 миллионов заразившихся умерли около 618 тысяч человек.

Согласно официальным данным, первое место в мире по числу случаев заражения (3 919 550) занимают США, как и по числу жертв Covid-19 (142 350).

Россия находится на четвертом месте по числу официально подтвержденных случаев (787 846), при этом официальный уровень смертности в стране от коронавируса гораздо ниже (12 722), чем в развитых западных странах.

Во Франции при 215 605 случаях заражения зарегистрировано 30 175 смертей от Covid-19.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что в пятницу, 24 июля, на заседании Совета безопасности Франции под председательством президента Макрона обсудят новые меры борьбы с эпидемией.

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