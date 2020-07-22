США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне в течение 72 часов

США обязали Китай закрыть Генконсульство в Хьюстоне. Об этом в среду, 22 июля, сообщает агентство Bloomberg. По информации китайских СМИ, Вашингтон дал на это Пекину 72 часа.

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Газета The New York Times передает, что после того, как Пекин уведомили об этом, во дворе консульства был замечен дым — предполагается, что сотрудники сжигали документацию. Видео, на котором видно, как к консульству подъехали пожарные машины, распространил местный телеканал Хьюстона KPRC-TV.

Агентство Синьхуа сообщает, что в Пекине требование закрыть консульство восприняли как «провокацию, инициированную американской стороной против Китая в одностороннем порядке». В министерстве иностранных дел КНР призвали Вашингтон незамедлительно пересмотреть свое решение. Об этом заявил во время брифинга представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Он также напомнил, что США уже вводили ограничения в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года и в июне 2020 года. «Они без разрешения многократно вскрывали дипломатическую почту, конфисковывали предметы служебного пользования», — заявил Ван Вэньбинь.

Сообщается, что консульство в Хьюстоне занималось главным образом выдачей виз просителям из южных штатов США. Помимо Хьюстона, на территории США китайский МИД также располагает консульствами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и Лос-Анжелесе. Посольство находится в Вашингтоне.

Ранее США ужесточили правила въезда для китайских дипломатов, а также потребовали от некоторых китайских СМИ, работающих на американской территории, пройти регистрацию и получить статус дипломатической организации. The New York Times также сообщает о том, что Вашингтон рассматривает возможность запретить въезд в США членом китайской коммунистической партии и их семьям. По данным издания, если этот запрет будет введен, под него могут попасть 270 миллионов человек.

Отношения между Вашингтоном и Пекином существенно ухудшились из-за разногласий по целому ряду вопросов, в числе которых принятие закона о национальной безопасности в Гонконге, споры об истинных причинах возникновения эпидемии COVID-19 и умалчивании информации о вирусе. США также обвиняют китайские компании в сомнительных экономических практиках.

14 июля президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении КНР из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Таким образом Вашингтон хотел бы призвать Пекин к ответственности «за агрессивные действия против народа Гонконга». Новые санкции были введены против банков, ведущих бизнес с китайскими чиновниками, поддерживающими закон о нацбезопасности. Также указ Трампа предусматривал заморозку расположенных на территории США активов физических и юридических лиц, участвующих в применении спорного закона и ставящих под угрозу свободы и права жителей автономии.

Кроме того, Трамп постановил лишить Гонконг экономических и торговых преференций. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что таким образом Соединенные Штаты пытаются вмешаться во внутренние дела страны, и пообещали также ввести санкции в отношении американских компаний и бизнесменов

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