8 лет тюрьмы потребовали для главы итальянской нефтегазовой компании Eni

Прокуратура Милана потребовала приговорить Клаудио Дескальци, генерального директора крупнейшей итальянской нефтегазовой корпорации Eni к 8 годам заключения по делу о коррупции. Более 7 лет запросили для бывшего гендиректора подразделения Shell.

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Как сообщает экономическое издание Capital.fr, топ-менеджер обвиняется в причастности к коррупционной сделке в Нигерии, в которой, по данным следствия, помимо Eni, замешана еще и британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell. Прокуратура считает, что из 1,3 миллиардов долларов, уплаченных в 2011 году двумя корпорациями за получение в Нигерии лицензии на разработку месторождения OPL 245, 1,092 млрд пошли на взятки.

Помимо Дескальци, обвиняемыми по делу проходят его предшественник на посту гендиректора Eni Паоло Скарони, нигерийские чиновники, включая бывшего министра нефти Дэна Этете, несколько сотрудников Shell. Дескальци в период заключения сделки в 2011 году руководил подразделением разведки Eni, пишет «Интерфакс». Агентство уточняет, что в 1998 году господин Этете передал месторождение OPL 245 в глубоководной части гвинейского залива компании Malabu Oil & Gas, (которой он «тайно владел», уточняет Capital.fr). Shell также претендовала на его освоение. Сделка, заключенная в 2011 году, должна была положить конец спорам вокруг права на разработку блока, однако привела не только к антикоррупционному процессу в Милане, но и к расследованиям в США, Нидерландах и Великобритании.

Прокуратура Милана также потребовала во вторник, 21 июля, 8,5 лет заключения для Паоло Скарони, 7 лет и 4 месяцев для бывшего гендиректора подразделения Shell Малколма Бриндеда и 10 лет для нигерийского экс-министра Этете, пишет Capital.fr. Издание уточняет, что еще для нескольких обвиняемых прокуратура потребовала «более легкого» наказания — 4,5 лет тюрьмы.

Eni et Shell категорически отрицают все обвинения.

В Eni обвинения назвали «полностью безосновательными». Обе компании должны выступить в свою защиту в сентябре.

«Коммерсант» уточняет, что нынешний процесс длится уже два года и должен завершиться в конце 2020-го, однако, окончательно «нигерийское дело» будет завершено, предположительно, только через несколько лет, после длительного процесса рассмотрения апелляций.

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