В США 4 миллиона человек заразились коронавирусом

Президента США много критикуют за то, что он изначально недостаточно серьезно отнесся к эпидемии коронавируса. На фото Дональд Трамп в Белом доме 22.07.2020.

В Соединенных Штатах Америки общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 миллиона человек. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила газета The New York Times.

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Население США — примерно 330 миллионов.

Газета подчеркнула, что в нескольких штатах отмечен суточный антирекорд по числу новых случаев заболевания, а во Флориде — самое большое за 24 часа число смертельных случаев — 173.

Напомним, США остаются самой пострадавшей от коронавируса страной мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране от COVID-19 уже умерло почти 144 тысячи человек.

Число заболевших по всему миру превысило 15 миллионов, из них более 625 тысяч скончались.

Во Франции, где в последние две недели отмечается рост числа выявленных случаев заболевания, в пятницу 24 июля, состоится заседание Совета безопасности под председательством президента Макрона. Власти обсудят новые меры борьбы с эпидемией.

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