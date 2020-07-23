В США 4 миллиона человек заразились коронавирусом
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В Соединенных Штатах Америки общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 миллиона человек. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила газета The New York Times.
Население США — примерно 330 миллионов.
Газета подчеркнула, что в нескольких штатах отмечен суточный антирекорд по числу новых случаев заболевания, а во Флориде — самое большое за 24 часа число смертельных случаев — 173.
Напомним, США остаются самой пострадавшей от коронавируса страной мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране от COVID-19 уже умерло почти 144 тысячи человек.
Число заболевших по всему миру превысило 15 миллионов, из них более 625 тысяч скончались.
Во Франции, где в последние две недели отмечается рост числа выявленных случаев заболевания, в пятницу 24 июля, состоится заседание Совета безопасности под председательством президента Макрона. Власти обсудят новые меры борьбы с эпидемией.
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