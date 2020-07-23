Китай запустил первый зонд для исследования поверхности Марса

Китай запустил первую миссию по исследованию Марса. Зонд «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1») был запущен с помощью крупнейшей ракеты-носителя Чанчжэн-5 с космодрома Вэньчан в одноименной провинции на острове Хайнань. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно предварительным расчетам, зонд приземлится на Марсе через семь месяцев. Как отмечает научное издание N+1, в середине февраля 2021 года аппараты миссии «Тяньвэнь-1» выйдут на орбиту вокруг Марса, а в конце апреля посадочная платформа с марсоходом отделится и начнет посадку.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

В течение трех месяцев на Марсе зонд будет исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле. Главная задача миссии, по словам руководителя Лунной программы Китая Оуяна Цзыюаня, — обнаружение возможных признаков жизни на планете.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с закрепленным на ней марсоходом, пишет N+1. «Орбитальный аппарат будет проводить съемку Марса двумя камерами с разрешением до двух метров, искать залежи льда под поверхностью, анализировать состав грунта спектрометром и выполнять другие научные задачи, а также ретранслировать сигналы между Землей и аппаратами на поверхности планеты», — объясняется в материале издания.

Если посадка пройдет по плану, Китай станет второй после США страной, сумевшей провести миссию на поверхности Марса. Как отмечает Le Monde, запуск произошел в контексте дипломатической напряженности между Вашингтоном и Пекином. «Амбициозный Китай надеется сделать с первой независимой попытки все, что США осуществляли в течение нескольких марсианских миссий, начиная с 1960 годов», — пишет издание.

Китайская миссия стала уже второй миссией на Марс за неделю. Ранее, 20 июля, межпланетную станцию «Аль-Амаль» («Надежда») по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.

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