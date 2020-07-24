В греческих церквях объявили траур по поводу первого с 1934 года намаза в Святой Софии

24 июля в православных храмах Греции был объявлен «день траура» по поводу первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвы (намаза) в храме Святой Софии (Айя-Софии). В намазе принял участие президент Турции Эрдоган.

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По всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы «выразить протест» против того, что Архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской (Греческой) православной церкви назвал «нечестивым оскорблением» бывшего главного византийского храма.

«Сегодня — день траура для всего христианства», — заявил Иероним II. Как сообщает AFP, вечером предстоятель проведет специальную службу в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах.

Траурной звон колоколов сегодня раздавался по всей Греции, как в этой церкви в Агринионской епархии:

Утром в Стамбуле в пятничном намазе в соборе Святой Софии (который теперь официально называется Большая мечеть Айя-Софии) принял участие турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Euronews, всем участникам намаза раздали текст указа султана Мехмеда Фатиха о передаче святыни мусульманам до Судного дня.

Сегодняшний намаз в Святой Софии стал возможен после того, как Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.

Сразу же после этого соответствующий указ подписал Реджеп Эрдоган.

Протесты в связи с нынешним изменением статуса храма высказывали и в РПЦ, и в Кремле. О своем «сожалении» заявляли власти России, Франции, Греции, США… Папа Римский Франциск также заявил, что огорчен этим решением.

ЮНЕСКО обращалась к турецким властям с призывами сохранить прежний статус собора Святой Софии, который входит в список Всемирного наследия именно как музей.

Тем не менее, решение о придании собору статуса действующей мечети было принято.

В то же время в турецком управлении по религиозным делам Diyanet 14 июля объявили о том, что Айя-София будет по-прежнему открыта для посетителей вне часов молитвы. Православные фрески во время молитв будут занавешивать шторами или затемнять «другими подходящими способами», добавили в управлении. В Кремле после этого «выразили удовлетворение» решением властей Турции оставить открытым доступ в Святую Софию.

Собор Святой Софии был построен в VI веке. В 1453 году, после захвата Константинополя, султан Мехмед II (Фатих) распорядился превратить православный храм в мечеть. В 1934 году Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства, постановил сделать придать собору статус музея.

Сегодняшний намаз в Айя-Софии — первый за 86 лет.

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