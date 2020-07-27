За шесть недель число случаев удвоилось: глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 27 июля, о том, что «пандемия продолжает ускоряться»: «за последние шесть недель число случаев примерно удвоилось». В связи с этим господин Гебрейесус намерен созвать на этой неделе чрезвычайный комитет ВОЗ.

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Заявление Гебрейесуса, сделанное на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве, опубликовано на сайте ВОЗ.

«В этот четверг исполняется шесть месяцев с того момента, как ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — подчеркнул глава Всемирной организации, напомнив, что это произошло 30 января.

«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная ЧС в области здравоохранения, но в этот раз ситуация, пожалуй, самая тяжелая», — добавил он. Признаков улучшения, если говорить об общемировой ситуации, пока нет, более того — «пандемия продолжает ускоряться». За почти шесть месяцев, прошедших после объявления ЧС, «Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала почти 16 миллионов случаев заболевания и более 640 000 случаев смерти» от COVID-19.

«В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил я собираюсь вновь созвать Чрезвычайный комитет на этой неделе» — «для новой оценки пандемии» и новых рекомендаций, заявил гендиректор ВОЗ.

«Я безмерно горжусь нашей организацией, ВОЗ, ее невероятными людьми и их усилиями», -- сказал Гебрейесус, подчеркнув, что хотя «сделано невероятно много, но предстоит еще долгий и трудный путь». Господин Гебрейесус признал, что Всемирная организация здравоохранения все еще не обладает достаточным багажом для эффективной борьбы с коронавирусом: «Мы получили огромное количество знаний, и мы все еще учимся».

Руководитель ВОЗ отметил, что основными мерами, которые помогают снизить уровень распространения вируса остаются «поиск, изоляция, тестирование и уход за больными; отслеживание и карантин» для тех, кто был с ними в контакте. «Держитесь на расстоянии от других, мойте руки, избегайте тесноты и закрытых помещений и надевайте маску там, где это рекомендуется», -- посоветовал господин гендиректор ВОЗ, подчеркнув, что «там где это соблюдается», уровень заражения падает. И наоборот.

«Страны и сообщества, которые внимательно и последовательно следовали этому совету, добились успеха либо в предотвращении крупномасштабных вспышек (Камбоджа, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Вьетнам и острова в Тихом океане и Карибском бассейне), либо в установлении контроля над крупными вспышками (Канада, Китай, Германия и Южная Корея)», -- подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Напомним, Всемирную организацию здравоохранения много критикуют за ее работу во время коронавирусного кризиса. В частности, президент США Дональд Трамп принял решение приостановить финансирование ВОЗ из американского бюджета. Сам глава Всемирной организации здравоохранения продолжает настаивать на том, что ВОЗ вовремя отреагировала на вспышку COVID-19. Поддержку ВОЗ высказали власти многих стран мира, включая Францию и Россию.

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