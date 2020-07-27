Золотая лихорадка: на фоне эпидемии коронавируса цена драгоценного металла побила рекорд
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Цена золота в понедельник выросла на товарной бирже Comex почти на 2% и достигла 1935,2 долларов за тройскую унцию. Этот показатель превысил предыдущий исторический рекорд, достигнутый в 2011 году.
Как отмечает BFMTV, новый исторический рекорд цены золота напрямую связан с опасениями инвесторов относительно экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Золото — «самое надежное вложение».
Как пишет Boursorama, на пике сегодня ночью цена доходила до 1944,71 доллара.
Деловое издание прогнозирует скорое достижение «психологической отметки» в 2000 долларов за унцию.
Предыдущий рекорд цены золота был установлен в сентябре 2011 года, когда цена тройской унции достигла 1921,18 долларов, напоминает BFMTV.
«Коммерсант» также уточняет, что в условиях пандемии спрос на драгоценные металлы, и в первую очередь на золото, поддерживается за счет масштабных программ монетарного стимулирования экономик, отрицательных реальных ставок на долговые обязательства США и ожидаемого снижения добычи серебра.
Впрочем, многолетний максимум обновили и котировки серебра, активно растут в цене палладий и платина, подчеркнула газета.
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