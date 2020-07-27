Ученые подтвердили утечку метана c морского дна в Антарктике: чем это опасно?

Исследователи из Орегонского университета (США) подтвердили утечку метана в атмосферу из моря Росса у берегов Антарктиды. Выяснилось, что микробы, поглощающие метан, за пять лет не успели сформировать фильтр для сдерживания выброса парникового газа в воздух. Об этом говорится в публикации от 22 июля в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Впервые утечку метана в проливе Мак-Мердо (море Росса) дайверы обнаружили в 2011 году. На глубине в 10 метров здесь нашли характерные белые пятна, указывающие на присутствие бактерий, питающихся метаном. Длина микробного мата составляла 70 метров.

В 2016 году команда микробиологов из Орегонского университета отправилась в экспедицию для детального изучения утечки. Ученые измерили поток метана. По их оценке, он составил 3,1 ± 0,9 миллимоль на квадратный метр в день. Они также собрали образцы донных осадков и поровых вод для лабораторного анализа. В ходе экспедиции 2016 года они обнаружили в проливе Мак-Мердо вторую утечку метана на семиметровой глубине (детально изучить ее не удалось из-за небезопасных ледовых условий, но ученые оценили протяженность этого участка более чем в 25 метров).

Американские эксперты выяснили, что за пять лет (с 2011 по 2016 годы) бактерии и археи, поглощающие метан, не успели адаптироваться к утечке и не сформировали фильтр, сдерживающий газ от попадания в атмосферу. Не сдерживала метан и толща воды: утечка находится на небольшой глубине. В итоге парниковый газ, несмотря на присутствие микробного мата, в 2016 году все еще просачивался из моря в атмосферу. Глава научной экспедиции Эндрю Тербер говорит, что такое поведение микроорганизмов — это плохие новости.

Микробиолог из Орегонского университета Эндрю Тербер изучает микробный мат в районе утечки метана в море Росса, 2016 г. © Andrew Thurber/Handout via REUTERS

Хорошие новости, по его словам, заключаются в том, что утечка в море Росса представляет собой «живую лабораторию» для дальнейших исследований биогеохимического цикла метана в океане, что особенно важно и актуально на фоне глобального потепления. С нагреванием воды и таянием льда метановые утечки в Антарктике будут происходить все чаще. Хотя утечка в проливе Мак-Мердо скорее всего не связана с глобальным потеплением, так как море Росса недостаточно нагрелось.

Чем грозят метановые утечки в Антарктике?

Метан — один из самых опасных газов, способствующих глобальному потеплению. Его парниковая активность в 25 раз выше, чем у углекислого газа, правда он находится в атмосфере меньшее время. С 1750 года концентрация метана в атмосфере Земли выросла на 150%. Одним из главных источников выбросов метана считают животноводство. Животные, в частности крупный рогатый скот, производят метан в ходе пищеварительного цикла.

Выбросы метана из океанов пока не оказывают значительного влияния на атмосферу. В море метан обычно поглощается микробами или растворяется в толще воды, не успевая просочиться в атмосферу. Пока низкие температуры и лед удерживают антарктический метан от активной утечки. Но ученые предупреждают: глобальное потепление ускорит выбросы метана из подземных морских резервуаров. А у берегов Антарктиды содержится четверть всего морского метана Земли.

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