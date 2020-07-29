США объявили план передислокации сил в Европе и выводе 12 000 военных из Германии

Соединенные Штаты сократят военное присутствие в Германии в рамках масштабной передислокации своих сил в Европе. Об этих планах в среду, 29 июля, на пресс-конференции сообщил министр обороны США Марк Эспер. Численность американских военных в Германии планируется сократить до 25 000 человек, а штаб-квартиру Европейского командования США перенести из ФРГ в Бельгию. Эспер объяснил планы передислокации войск стратегическими целями и необходимостью «усилить сдерживание России». Объяснения главы Пентагона разошлись с заявлением, которое в среду сделал президент Дональд Трамп.

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На пресс-конференции 29 июля Марк Эспер представил план передислокации американских сил в Европе, подготовленный Европейским командованием вооруженных сил США (Eucom). Согласно плану, территорию Германии покинет 11 900 американских солдат. Численность сил США на территории ФРГ будет сокращена с нынешних почти 36 000 до 25 000 человек.

По словам Эспера, 6400 военных планируется вернуть из Германии в США, но 5600 солдат будут передислоцированы в другие страны Европы — в том числе в Италию и Бельгию примерно две тысячи военных.

Европейское командование сил США планируется перенести из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс, где располагается объединенное командование силами НАТО в Европе. Переезд штаба в Вашингтоне объяснили соображениями удобства. Американский генерал (сейчас это Тод Уолтерс) традиционно совмещает два поста: возглавляет Европейское командование вооруженных сил США Eucom, а также является главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Штутгарт также может покинуть размещенный там штаб сил США в Африке Africom, сообщил глава Пентагона, отметив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

2500 служащих американских ВВС, размещенных сейчас на авиабазе в Великобритании (Милденхолл), останутся там и не будут передислоцированы в Германию, как планировалось ранее, сообщил Марк Эспер. Из ФРГ в Италию также будет переброшена эскадрилья американских самолетов F-16, размещенная сейчас на авиабазе Шпангдалем в земле Рейнланд-Пфальц.

Глава Пентагона об «усилении сдерживания России»

План передислокации подготовлен генералом Тодом Уолтерсом в рамках Стратегии национальной обороны, сообщил министр обороны США. По словам Эспера, стратегия предполагает «оптимизацию» военного присутствия США в мире, усиление возможностей быстрого реагирования и реагирования на «непредвиденные обстоятельства», повышения «стратегической гибкости и оперативной непредсказуемости» сил США.

Министр назвал пять принципов, которым отвечает план передислокации американских сил в Европе. Самый первый из них — «усилить сдерживание России». А также «усилить НАТО», «обнадежить союзников» и «улучшить стратегическую гибкость США и оперативную гибкость EUCOM».

Так, Эспер отметил, что выводимые в США из мест постоянной дислокации в ФРГ 6400 военных, а также «другие подразделения» будут развертываться в Европе на принципах ротации.

Особое внимание глава Пентагона уделили усилению присутствия США в Черноморском регионе после аннексии Россией Крыма. Там будет усилена ротация американских ударных частей. Передислокацию истребительной эскадрильи F-16 из ФРГ в Италию Эспер также объяснил необходимостью разместить ее «ближе к Черноморскому региону».

Эспер сообщил о планах по усилению «ротационного присутствия» подразделений армии США в Польше в дополнение к планам, объявленным в 2019 году президентами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой. Речь может идти об отправке в Польшу подразделений 5-го армейского корпуса, который недавно был воссоздан для поддержки командования сухопутных войск США в Европе.

«Есть или могут быть и другие возможности для переброски дополнительных сил в Польшу и страны Балтии», — сообщил 29 июля на пресс-конференции министр обороны США.

Объяснения президента Трампа

Вскоре после пресс-конференции военных президент Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть планы вывода 12 000 своих военных из Германии, в случае если Берлин увеличит свои военные расходы.

«Мы сокращаем численность наших сил, потому что они не платят. Все очень просто», — цитирует AFP слова Трампа, сказанные журналистам в Белом Доме. «Если они начали бы платить по счетам, я бы подумал» над вопросом о выводе сил, отметил президент. О планах сокращения контингента США в Германии Трамп заявлял в середине июня.

Дональд Трамп с самого начала своего президентства жестко критикует союзников по НАТО, в особенности Германию, за недостаточные, по его мнению, военные расходы. Он утверждает, что США несут непропорциональные расходы для обеспечения общей безопасности в рамках НАТО и требует от европейских стран увеличить военные бюджеты до 2% ВВП.

Реакции в Германии

Намерение Трампа сократить американский военный контингент в ФРГ «не в интересах безопасности Германии или НАТО», — цитирует «Немецкая волна» слова координатора трансатлантического сотрудничества при немецком правительстве Петер Байер.

Впрочем, как отмечает AFP, даже в случае сокращения численности американских сил, расквартированных в ФРГ до 25 000 человек, контингент США в Германии останется самым крупным среди всех европейских стран.

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