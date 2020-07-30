Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США

Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы. Он утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям

Президент США Дональд Трамп предложил отложить назначенные на ноябрь президентские выборы из-за пандемии коронавируса. Он утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям. Об этом Трамп написал у себя в твиттере в четверг, 30 июля.

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По словам Трампа, при всеобщем голосовании по почте «выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории». Он предложил их перенести, что избиратели могли проголосовать «по правилам и безопасно».

Дата федеральных выборов закреплена в федеральном законодательстве США. Для ее изменения требуется одобрение Конгресса. Конституция не предусматривает отсрочки инаугурации президента, которая назначена на 20 января 2021 года.

Дональд Трамп неоднократно критиковал дистанционное голосование. Как пишет AP, нет никаких доказательств того, что голосование по почти может привести к фальсификациям. Пять штатов уже утвердили процедуру голосования только по почте на ноябрьских выборах, несмотря на мнение Дональда Трампа. Власти этих штатов утверждают, что предприняли меры безопасности, чтобы предотвратить иностранное вмешательство.

Согласно последним опросам, кандидат от демократов Джо Байден уверенно опережает республиканца Дональда Трампа.

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