С мыса Канаверал стартовала ракета Atlas V с марсоходом Perseverance

Ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала в четверг, 30 июля, с площадки на мысе Канаверал

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило новый марсоход — ровер «Персеверанс». Ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала в четверг, 30 июля, с площадки на мысе Канаверал. Ровер должен достичь поверхности Марса 18 февраля 2021 года, на Красной планете он займется поиском следов существования форм жизни.

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Посадочным местом для ровера станет кратер Езеро, являвшийся, по мнению ученых, дном большого высохшего озера, в которое впадала река. Марсоход должен собрать образцы грунта, которые заберет другой аппарат — его предполагается отправить к Марсу не раньше 2026 года. Это должно позволить ученым проверить гипотезу о существовании на Марсе примерно три миллиарда лет назад микробиологических форм жизни.

Один из семи научных инструментов марсохода, камера-спектрометр, был изготовлен во Франции, инженерами лаборатории астрофизических исследований CNRS в Бордо. Речь идет о многоцелевом устройстве SuperCam, которое с помощью лазера, камеры и спектрографа определяет химический и минеральный состав горных пород и почвы.

Новшеством этой миссии на Марс стал также микрофон, созданный инженерами Высшей школы аэронавтики и космоса в Тулузе. Mars Microphone, вмонтированный в корпус камеры SuperCam, станет первым устройством, которое запишет марсианские звуки.

#MARS2020 // Une grande première pour cette mission : le microphone développé à l'@isae_officiel par le groupe de recherche Systèmes #Spatiaux pour #Planétologie & Applications depuis 5⃣ans. Embarqué sur #SuperCam, il sera le 1er instrument à enregistrer le son de Mars ! 🎧 👇 pic.twitter.com/9T7g45AAbG — ISAE-SUPAERO (@ISAE_officiel) July 30, 2020

Впервые в истории исследований на Марс отправлен мини-вертолет — дрон Ingenuity, с помощью которого ученые собираются отработать технологию полетов в атмосфере планеты. Также «Персеверанс» доставит образы материалов, из которых планируется делать скафандры для будущих путешественников на Луну и на Марс, чтобы проверить, как марсианская среда влияет на материалы. Также в задачи миссии входит наблюдение за погодой и изучение климата.

Новый ровер «Персеверанс» (Perseverance с английского — «настойчивость) создан на основе предыдущего марсохода Curiosity. Проект Mars 2020 обошелся NASA в почти три миллиарда долларов. В миссии задействовано более геологов, геохимиков, астробиологов, специалистов по атмосфере и других ученых со всего мира. Старт миссии неоднократно переносили. Последний раз запуск отложили 20 июля из-за проблем с установкой ровера на ракету-носитель.

Новый ровер «Персеверанс» (Perseverance с английского – «настойчивость) создан на основе предыдущего марсохода Curiosity Handout / NASA / AFP

Тяжелая ракета-носитель Atlas V производится альянсом Lockheed Martin и Boeing и считается одной из самых надежных ракет: 82 успешных запуска из 83-х. Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российской компании «Энергомаш».

Это уже третья миссия, отправившаяся к Марсу за последние десять дней. 20 июля к Красной планете отправился космический аппарат Al Amal («Надежда» — араб.), принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам и запущенные японской ракетой-носителем H-IIA. 23 июля стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» (CZ-5) с первой китайской миссией по исследованию Марса «Тяньвэнь-1».

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