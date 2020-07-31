Хуже мая 1968: Франция и ЕС сообщили о рекордном обвале ВВП на фоне рецессии в США

Во втором квартале этого года Евросоюз показал рекордное падение ВВП на почти 12%, сообщило европейское агентство Eurostat. Во Франции зафиксирован худший квартальный спад в истории — минус 13,8%

Во втором квартале этого года Евросоюз показал рекордное падение ВВП на почти 12%, сообщило в пятницу, 31 июля, европейское статистическое агентство Eurostat. Во Франции зафиксирован худший квартальный спад в истории — минус 13,8%: обвал ВВП оказался серьезнее, чем во многих странах Европы. Накануне в рецессию официально вошла экономика США: спад во втором квартале приблизился к 10% в годовом выражении. В четверг обвал ВВП на 17,3% показала Мексика. Спад больше 10% зафиксировала ведущая экономика ЕС — Германия. Темпы и сроки восстановления главных экономик мира остаются предметом споров экономистов.

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Европа в историческом минусе

31 июля агентство Eurostat опубликовало предварительную оценку экономического спада во втором квартале 2020 года по Евросоюзу в целом и странам зоны евро. Сокращение ВВП оказалось самым серьезным за все последние 25 лет сбора общеевропейской поквартальной статистики.

ВВП всего Евросоюза во втором квартале упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно второго квартала прошлого года.

В зоне обращения евро спад оказался чуть более серьезным: минус 12,1% по сравнению с первым кварталом года и минус 15% — в годовом выражении. По первому кварталу нынешнего года Eurostat сообщал о падении экономики 19-ти стран еврозоны на 3,6%.

В эту пятницу о вступлении в состояние рецессии после двух кварталов спада сообщили Италия, Испания и Португалия. Во втором квартале итальянская экономика сократилась на 12,4% (в первом квартале спад ВВП составил 5,4%). Португалия показала спад на 14-процентный спад в завершившемся квартале после падения ВВП с января по март на 3,8%. Экономика Испании за второй квартал обвалилась на 18,5% после пятипроцентного спада в первые три месяца года.

В четверг статистическое ведомство Германии отчиталось об «историческом» 10-процентном спаде ВВП во втором квартале. Даже на пике мирового финансового кризиса в 2009 году наихудший квартальные показатели снижения ВВП на превышали 4,9%. Немецкая экономика пострадала не только от карантинных мер, остановки предприятий и сокращения спроса. Ориентированная на экспорт, промышленность Германии острее многих ощутила мировой кризис, вызванный пандемией. Так, только в апреле немецкий экспорт сократился на более чем 30%.

Экономический спад по-французски

Во Франции падение ВВП во втором квартале — на 13,8% — уже назвали невиданным, как минимум с 1949 года. Во всяком случае за то время, что Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE ведет поквартальную статистику, такого обвала не фиксировали. Предыдущий исторический рекорд был установлен во втором квартале 1968 года. Но и тогда революционные события «Красного мая» вкупе со всеобщей забастовкой в стране привели к снижению ВВП на 5,3%. Тогда за спадом последовал быстрый рост: в третьем квартале экономика подросла на 8%.

Институт INSEE также скорректировал — в сторону увеличения — оценку спада в первом квартале этого года: с предыдущих 5,5 до минус 5,9%.

Падение французского ВВП во втором квартале почти 14%, впрочем, оказалось «менее суровым, чем предсказывали», — заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. В стране ожидали квартального спада на 17%. Стоит отметить, что технически Франция находится в состоянии рецессии с весны: спаду ВВП в первом квартале предшествовало его снижение на 0,2% в последние месяцы 2019 года из-за исторической забастовки транспорта и протестов против пенсионной реформы.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр ожидает спада экономики Франции по результатам 2020 года на 11% ВВП. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Статистика сообщает, что с апреля по июнь падение спроса во Франции составило 11%, производство товаров и услуг сократилось на 14%, инвестиции упали на почти 18%, а экспорт — на 25,5%.

По официальной оценке правительства, в 2020 году итоговый спад экономики может составить 11% ВВП. Институт INSEE более оптимистичен, ожидая годового сокращения в 9 процентов. На третий квартал французские статистики прогнозируют рост ВВП на целых 19%.

США официально вошли в рецессию

30 июля стало известно, что Соединенные Штаты вступили в рецессию. Реальный ВВП страны упал почти на 33% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы.

Впрочем, внушительность этой цифры — минус 32,9% ВВП — объясняется особенностями американской методики расчета. Снижение от кварталу к кварталу пересчитывается в годовые проценты. Итоговая цифра отражает изменения ВВП через год при сохранении нынешней тенденции.

При более традиционном сравнении — с предыдущим кварталом или «год к году» — падение американского ВВП не превышает 10 процентов. Так, во втором квартале этого года спад составил 9,5% по сравнению с тем же кварталом года 2019-го.

Акция в Дрездене владельцев ресторанов и гостиниц, оказавшихся на грани разорения во время карантина. 1 мая 2020. REUTERS - Matthias Rietschel

Сроки выхода мировой экономики на докризисный уровень пока остаются неопределенными для экспертов. В начале пандемии и введения во многих странах жестких карантинных мер многие прогнозировали т.н. V-образный кризис — резкое падение, но столь же быстрый отскок вверх. Сейчас опрошенные AFP экономисты сомневаются в быстром восстановлении экономик и возвращении на докризисный уровень. Некоторые отрасли (авиатранспорт) продолжают страдать от санитарных ограничений, другие (туризм) не надеются на скорое восстановление. Непредсказуемость развития эпидемиологической ситуации также мешает уверенным прогнозам.

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