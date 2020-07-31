COVID-19: ВОЗ призывает молодежь не терять бдительность

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал молодежь не терять бдительность и соблюдать все меры предосторожности для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ от 30 июля.

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По словам Тедроса Гебрейесуса, всплески заболеваемости COVID-19 в ряде стран связаны с беспечным поведением молодежи, ослабившей бдительность с наступлением лета.

Люди старшего поколения, действительно, подвергаются более высокому риску при заражении коронавирусом, но молодые люди тоже подвержены риску. «Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся, — убедить молодых людей в этом риске», — заявил Тедрос Гебрейесус.

«Мы говорили это раньше и скажем снова: молодые люди не непобедимы. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — заявил глава ВОЗ.

Он призвал молодежь предпринимать те же меры предосторожности, что и все остальные возрастные группы.

Недавно на французском полуострове Киброне (южное побережье Бретани) частично вернули ограничительные меры в связи с появлением очага заражения. Пляжи были закрыты для посещения в ночные часы. Ночные вечеринки на пляжах посещают много молодых людей, они стали почти традицией на Киброне, отмечают местные СМИ.

Изначально все новые случаи на полуострове выявили у людей в возрасте от 18 до 25 лет. Местная префектура призвала молодежь не участвовать в мероприятиях, несовместимых с соблюдением физического дистанцирования. «В этой возрастной группе заражение чаще всего протекает бессимптомно, но она передает вирус после заражения и таким образом подвергает опасности наиболее уязвимые группы населения», — говорится в сообщении префектуры.

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