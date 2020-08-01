Первая в арабском мире: в богатых нефтью ОАЭ ввели в строй АЭС

В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, запустили атомную электростанцию «Барака» в Абу-Даби. Это первая атомная электростанция в арабских странах, подчеркнул премьер-министр ОАЭ.

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«Cегодня мы объявляем об успехе Объединенных Арабских Эмиратов в эксплуатации первого мирного атомного реактора в арабском мире — на атомной станции «Барака», — объявил премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Он также подчеркнул, что строительство атомной станции и исследование космоса, которым ОАЭ тоже занимаются — это «послание миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями».

France-Presse уточняет, что строительством станции занимается консорциум, состоящий из местной компании Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) и южно-корейской Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Предположительная стоимость строительства — 24,4 миллиарда долларов. Введение в строй первого реактора изначально планировалось на конец 2017 года, но затем несколько раз переносилось из-за необходимости усилить меры безопасности.

После того, как все четыре реактора станции «Барака» будут работать на полную мощность (5,6 МВт), это позволит обеспечить примерно 25% от потребностей ОАЭ в электроэнергии. Население этой богатой нефтью и газом страны — 9,3 миллиона.

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