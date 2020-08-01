«Чернобыль» признали лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Ранее сериал «Чернобыль» выиграл в десяти номинациях премии Emmy. На фото: церемония награждения в Лос-Анджелесе 22.09.2019.

«Чернобыль» получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) как лучший мини-сериал. Церемония награждения прошла в Лондоне.

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Всего этот фильм получил девять премий BAFTA из 14. В частности, британский актер Джаред Харрис, сыгравший роль академика Валерия Легасова, стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

Как уточняет «Коммерсант», ранее сериал выиграл в десяти номинациях американской телевизионной премии Emmy (включая номинации «лучший мини-сериал», «лучшая режиссура» и «лучший сценарий»). Также «Чернобыль» удостоился американской премии «Золотой глобус в номинации «Лучший телесериал или телефильм», а актер Стеллан Скарсгард получил награду за роль Бориса Щербины (заместителя председателя Совмина СССР, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии).

Пятисерийная историческая драма «Чернобыль», посвященная аварии на ЧАЭС, была создана американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Фильм вышел на экраны в мае—июне 2019 года.

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