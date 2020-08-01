Число лесных пожаров в Бразилии увеличилось на 28% по сравнению с июлем 2019

Этим летом самые крупные в мире бразильские тропические леса могут пострадать еще сильнее, чем год назад. Согласно данным спутникового наблюдения, в июле 2020 года лесные пожары охватили на 28% больше территории страны, чем в прошлом.

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В субботу, 1 августа, Национальный институт космических исследований Бразилии опубликовал спутниковые фотографии лесных пожаров в стране за прошедший месяц. Согласно данным центра, в июле 2020 было зарегистрировано 6803 возгорания в бассейне Амазонки, на 1485 больше, чем в июле 2019.

Международная организация Greenpeace назвала 30-е число «самым худшим днем июля» с 2005 года – в этот день в Бразилии было обнаружено более тысячи лесных пожаров. При этом ученые-экологи полагают, что тропические леса Амазонии играют ведущую роль не только в выработке кислорода на планете, но и в борьбе с глобальным потеплением.

В 2019 году лесные пожары в Бразилии вызвали массовые манифестации в стране и мире. Их участники призывали прекратить вырубку тропического леса. Бразильские экологические активисты писали о том, что лесные пожары были спровоцированы умышленными поджогами с целью высвободить земли для нужд сельского хозяйства.

В том же 2019 году Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) сообщил, что с января обнаружил 39 194 пожара в тропических лесах Амазонки, что на 77 % больше числа пожаров за тот же период времени в 2018 году. При этом институт показал, что во время пожаров интенсивность вырубки лесов в Бразилии лишь увеличилась – он опубликовал спутниковые данные, указывающие на увеличение вырубки лесов на 88%.

2 августа 2019 глава INPE Рикардо Гальвао был уволен со своего поста, а президент Бразилии Болсонару заявил, что Гальвао «работает на иностранные неправительственные организации».

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