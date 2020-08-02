Космонавты SpaceX «приводнились» на Землю

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Харли совершили посадку у побережья Флориды, как и было запланировано – в воскресенье, 2 августа, в 18:48 по всемирному времени. Таким образом, Crew Dragon стал первым частным космическим кораблем, доставившим астронавтов на МКС и успешно вернувшим их на Землю.

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от международной космической станции накануне, примерно в 23:34 по всемирному времени.

Приближающийся к побережью Флориды ураган «Исайя» мог помешать запланированному приземлению. В качестве максимально возможной скорости ветра, при которой можно было вернуться на Землю, NASA обозначило 10 миль в час (16 км/ч). Для посадки был выбран пляж Пенсаколы в Мексиканском заливе, где были наилучшие погодные условия.

Рискованная операция прошла успешно. Менее чем за час капсула с астронавтами перешла со скорости 28000 километров в час на орбите до скорости 24 километра в час в момент приводнения в Мексиканском заливе.

"Thanks for flying @SpaceX."



📍 Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

«Добро пожаловать на Землю и спасибо за полет на борту SpaceX», – объявил астронавтам по рации директор полета NASA. Боб Бенкен и Даг Харли ему ответили и сообщили, что чувствуют себя хорошо. Во время последних шести минут приземления связь с ними была прервана.

NASA вела прямую трансляцию приземления.

Капсулу с астронавтами поднимают на борт корабля. 2 августа 2020. via REUTERS - NASA

Компания SpaceX заявила, что планирует использовать вернувшуюся капсулу повторно.Бенкен и Харли провели на МКС два месяца — они официально вступили на территорию станции 31 мая. Они стали первыми в истории астронавтами, попавшими на МКС на частном космическом корабле. Корабль Crew Dragon был запущен компанией SpaceX. Ее основатель, миллиардер Илон Маск, подчеркивал: возвращение астронавтов «в некотором смысле более опасно, чем взлет», а потому компания пока не «празднует победу».

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