В США начались клинические исследования препарата для лечения коронавируса

Если испытания пройдут успешно, массовое производство лекарства от коронавируса может начаться в конце этого года.

Экспериментальное лекарственное средство LY-CoV555 содержит искусственно воспроизведенные антитела, взятые из образца крови одного из выздоровевших от COVID-19 пациентов.

Реклама Читать далее

Национальный институт здоровья США (NIH) объявил о начале клинических испытаний на добровольцах препарата, разработанного лабораторией Lilly Research совместно с канадской биотехнологической компанией AbCellera.

В феврале 2020 AbCellera определила антитела из образца крови выздоровевшего от коронавируса пациента. Уже через три месяца на основе метода моноклональных антител

был разработан препарат LY-CoV555, содержащий искусственно произведенные антитела. Они на насколько недель или месяцев могут нейтрализовать вирус в организме уже заразившихся COVID-19 пациентов.

Если испытания пройдут успешно, этот препарат станет первым лекарством специально разработанным для борьбы с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Его массовое производство может начаться в конце этого года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться