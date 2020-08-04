Коронавирус в интернете: Интерпол предупредил о связанных с COVID-19 кибератаках

Интерпол насчитал в период с января по апрель этого года около 907 тысяч спамов, 737 вредоносных программ и 40 тысяч гиперссылок, связанных с пандемией коронавируса.

Международная организация уголовной полиции насчитала в период с января по апрель этого года около 907 тысяч спамов, 737 вредоносных программ и 40 тысяч гиперссылок, связанных с пандемией коронавируса.

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Пандемия способствовала увеличению кибератак как минимум в 48 странах, говорится в отчете Интерпола за 4 августа. Ранее Интерпол разослал опросник для 194 стран-членов этой организации. На основе полученных из 48 стран ответов, Интерпол насчитал 907 тысяч спамов, 737 вредоносных программ и 40 тысяч гиперссылок, связанных с пандемией коронавируса.

В большинстве случаев (две трети) хакеры пытались получить доступ к личным данным граждан, публикуя сообщения о распространении коронавируса под видом правительственных сайтов или санитарных органов, отмечает Интерпол.

Вторым по частоте типом мошенничества является распространение вирусных программ с последующим вымоганием денег – как отмечает Интерпол, резко увеличилось число таких атак на санитарные органы разных стран. Пик подобных кибератак пришелся на первые две недели апреля. Выросло и число доменов, использующих слова «coronavirus» или «COVID», целью которых также является нелегальный сбор личных данных.

Кроме этого, принявшие участие в опросе Интерпола страны отмечают широкое распространение связанных с коронавирусом фейков.

Как отметил глава Интерпола Юрген Шток, «киберпреступники используют страх людей перед нестабильной экономической и социальной ситуацией, вызванной эпидемией COVID-19».

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