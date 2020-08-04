Несколько сотен человек пострадали при мощном взрыве в Бейруте.

4 августа в районе морского порта ливанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, несколько сотен человек ранено, как минимум десять погибли. Местные телеканалы сообщили, что власти исключают теракт.

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Как сообщает агентство Reuters, в госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы. Телеканал Aljazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана страны Хамада Хасана передает, что в результате взрыва были ранены несколько сотен человек.

Взрыву предшествовал пожар на складе в порту Бейрута. На его тушение была вызвана пожарная бригада. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи с многими пожарными после взрыва.

В интернете появились разные видеозаписи взрыва, на которых видно, как столб от взрыва поднялся на несколько сотен метров, его было видно за десятки километров от эпицентра. По предварительной версии, взорвался склад взрывчатых веществ. Как передают ливанские СМИ, власти исключают теракт.

Взрыв вызвал значительные разрушения в радиусе нескольких километров. В российском посольстве в Бейруте сообщили, что взрывная волна повредила фасад здания дипмиссии, при этом пострадала сотрудница российского посольства. «Она получила незначительные повреждения из-за осколков разбитого стекла, ее жизни ничто не угрожает», — рассказал РБК советник диппредставительства Дмитрий Лебедев.

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