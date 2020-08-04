Трамп потребовал продать TikTok американской компании

Президент США Дональд Трамп потребовал продать китайское приложение TikTok американской компании до 15 сентября. Как заявил политик журналистам 3 августа, в случае, если за 45 дней Microsoft «или еще кто-нибудь» не купит сервис, его работа будет заблокирована на территории США. Как пишут СМИ КНР, в Китае не намерены мириться с попыткой Соединенных Штатов «украсть» одно из самых популярных приложений в мире. Представитель китайского МИД назвал требование Трампа «простым запугиванием» идущим вразрез с принципами рыночной экономики и ВТО.

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По словам Дональда Трампа, часть денег от продажи TikTok должен получить американский Минфин. Президент США добавил, что настаивает, чтобы Microsoft или другая компания приобрела компанию целиком, а не долю в ней.

По данным источника FOX Business, для того, чтобы Белый дом одобрил продажу компании и отказался от планов заблокировать приложение на американской территории, сделка должна соответствовать строгим требованиям. В частности, Китай больше не должен иметь никакого отношения к приложению.

Во вторник, 4 августа, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции назвал требование Трампа «простым запугиванием», сообщает AFP. Дипломат отметил, что шаги американского президента «идут вразрез с принципами свободной рыночной экономики и нарушают принципы открытости, прозрачности и недискриминации Всемирной торговой организации».

Ранее президент США уже угрожал заблокировать TikTok. Как сообщало агентство Reuters, в администрации президента считают, что сервис может собирать личные данные американцев и представлять угрозу национальной безопасности. Собеседники журналистов отмечали, что западные инвесторы предлагали выкупить контроль за компанией ByteDanse, которая владеет TikTok, за $50 миллиардов. Это в 50 раз больше, чем прибыль, которую, по расчетам аналитиков, ByteDanse может получить в 2020 году.

Как пишет газета China Daily, находящаяся под контролем китайских властей, Пекин не позволит Вашингтону «украсть» приложение TikTok. По мнению журналистов, у Китая есть множество способов ответить на действия Дональда Трампа, если американские власти продолжат претворять в жизнь свою «грабительскую» политику.

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