Взрывы в Бейруте: в Ливане объявлен траур по десяткам погибших

Не менее 78 человек погибли и почти 4 тысячи пострадали во время взрыва в Бейруте. Об этом заявили в среду, 5 августа, в министерстве здравоохранения Ливана. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил траур.

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Ливанский Красный Крест сообщает о том, что жертвами взрывов стали не менее 100 человек. Еще 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание The Daily Star.

Два мощных взрыва прогремели 4 августа в районе морского порта. После происшествия в социальных сетях появились видеозаписи взрыва, на которых видно, как столб дыма поднялся на несколько сотен метров и был виден за десятки километров от эпицентра.

По мнению специалистов службы национальной безопасности Ливана, причиной взрывов стали материалы, хранившиеся на складе в порту. Позднее президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на портовых складах хранилось 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония). По его словам, вещество было конфисковано таможенными службами и хранилось на территории порта шесть лет. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах вещество загорелось.

Мировые лидеры выразили соболезнования близким погибших и пострадавшим при взрыве в Бейруте. Во Франции заявили об отправке в Ливан 55 специалистов по оказанию неотложной медицинской помощи и экспертов по выявлению рисков технологического характера, а также более 20 тонн медицинских материалов и мобильный санитарный пункт, рассчитанный на 500 пациентов. Как заявили в Елисейском дворце, два военных самолета отправятся в Ливан сегодня, 5 августа, во второй половине дня.

Deux avions militaires - un A400M Atlas et un A330 Phénix - décollent aujourd'hui pour acheminer au Liban l'aide française : à bord, des personnels @Interieur_Gouv, @francediplo, @MinSoliSante, ainsi que plus de 20 tonnes de matériel pour soutenir les Libanais face à ce drame. https://t.co/PbGU7WhfSP — Florence Parly (@florence_parly) August 5, 2020

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнованиях и заявил, что «в России разделяют скорбь ливанского народа». Интерфакс передает, что Россия готовит к отправке в Ливан гуманитарный груз. Также о готовности оказать помощь заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

Вещества, содержащие нитрат аммония, уже становились причиной взрывов. В 1921 году взрыв, в котором погиб 561 человек, прогремел на химическом предприятии BASF в немецком городе Оппау. В 2001 году во Франции 31 человек погиб во время взрыва в ангаре химзавода AZF в южном пригороде Тулузы. Там хранилось около 300 тонн аммиачной селитры. В США в 2013 году 15 человек погибли при похожих обстоятельствах на техасском заводе West Fertilizer. Эксперты заявили, что причиной взрыва стало несоблюдение правил хранения вещества. Аналогичная версия рассматривается и ливанскими следователями.

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