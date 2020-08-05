ВОЗ: жертвами коронавируса во всем мире стали более 700 тысяч человек

Глава ВОЗ Тедрой Гебрейесус. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире от последствий заражения COVID-19 скончались более 700 тысяч человек.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире от последствий заражения COVID-19 скончались более 700 тысяч человек.

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Об этом в организации сообщили в среду, 5 августа. По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, жертвами пандемии в мире стали 701 278 человек. Наиболее сильно пострадали США (156 839), Бразилия (95 819) и Мексика (48 869). Общее число зарегистрированных случаев инфицирования составляет 18 563 065.

Во Франции научный совет при правительстве призвал власти готовиться ко второй волне пандемии, которая, по мнению ученых, «с высокой степенью вероятности» грозит стране осенью или зимой. Соответствующий доклад был размещен 4 августа на сайте совета. Газета Le Figaro вечером 4 августа опубликовала интервью с главой совета Жаном-Франсуа Дельфреси.

Он рассказал, что к настоящему моменту во Франции проводится много тестов на COVID-19, а количество выявленных случаев остается достаточно низким, однако ситуация может измениться. По словам профессора Дельфреси, следует приложить все усилия, чтобы избежать повторного введения карантинных мер. «Уже сейчас мы должны предусмотреть все варианты, чтобы в октябре не оказаться так же не подготовленными, как в феврале», — заявил Дельфреси. Для этого предлагается расширить полномочия местных властей и разрешить им в зависимости от ситуации в их регионах ужесточать санитарные ограничения. К примеру, плотность населения в центрах некоторых городов Франции практически исключает соблюдение безопасной социальной дистанции, потому обязательное ношение масок необходимо. При этом в пригородах плотность населения ниже, соответственно ниже и риск заражения, однако корректно оценить ситуацию могут лишь местные власти.

Ранее обязательное ношение масок ввели на улицах в центрах Лилля, Биаррица и Тура. 5 августа стало известно, что мэрия Парижа также готовится ввести обязательное ношение масок в некоторых частях города. Предполагается, что мера коснется набережных Сены, канала Сен-Мартен, рынков и парков. Официальное решение пока не озвучено.

В России за прошедшие сутки выявили еще 5204 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. За все время наблюдения зафиксировано 866 627 случаев инфицирования, 669 026 человек вылечились, 14 490 скончались, из них 139 — за прошедшие 24 часа.

3 августа глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что в России в ближайшее время будет зарегистрирована вакцина от COVID-19, а массовая вакцинация может начаться уже в октябре. Вакцина разработана центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил 4 августа, что в организацию не поступало информации о регистрации российской вакцины. Он также подчеркнул необходимость соблюдения всех стандартов безопасности при запуске вакцины.

Парламентский комитет Великобритании обнародовал в среду, 5 августа, доклад, в котором заявил, что эпидемиологические риски в начале пандемии можно было бы снизить, усилив пограничный контроль в отношении граждан, приезжавших из Европы. Также в документе отмечается, что британские власти опоздали с введением в июне обязательного двухнедельного карантина для въезжающих в страну — в феврале и марте эта мера была обязательной лишь для людей, вернувшихся из китайской провинции Хубэй, Южной Кореи и Италии. Сейчас в Великобритании зафиксировано 307 257 случаев заражения, 46 295 человек умерли.

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