СМИ: В порту Бейрута взорвался груз с судна российского бизнесмена

Мощнейший взрыв в порту Бейрута произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), конфискованной в 2014 году с судна Rhosus («Росус»). Эти данные приводит ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне. По данным российских СМИ, судно принадлежало российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину, бросившему арестованный пароход вместе с экипажем на произвол судьбы в порту Бейрута в 2014 году.

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Об аресте «Росуса» в 2015 году подробно писал сайт shiparrested.com. В заметке говорится, что «Росус» под флагом Молдовы в сентябре 2013 года вышел из Батуми (Грузия) с 2750 тоннами нитрата аммония. Судно направлялось в Бейру (Мозамбик). По пути в Африку технические проблемы вынудили капитала пришвартоваться в порту Бейрута. Инспекторы запретили «Росусу» выходить в море. Почти все члены экипажа (кроме капитана и четырех моряков) были репатриированы. Вскоре владельцы фактически забросили «Росус» в Бейруте, а заказчики потеряли интерес к селитре. Кредиторы добились ареста судна. Добиться компенсаций от владельцев «Росуса», владельцев груза и фрахтователей им не удалось.

Тем временем капитан и четверо моряков, оставшихся на борту, оказались без провизии и с 2750 тысячами тонн взрывчатого вещества. Их положение ухудшило то, что их задержали на судне в рамках иммиграционных ограничений. Они оказались фактически в заложниках и пробыли на пароходе почти год. Дипломатические усилия для их репатриации не привели к успеху. Однако суд в итоге разрешил им высадиться на берег и вернуться домой, сообщал портал shiparrested.com в 2015 году. Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, взрывчатое вещество переместили на склад порта.

Сообщается, что детонация могла произойти при проведении сварочных работ. Искра могла поджечь хранившиеся на складе петарды, что привело к взрыву 2750 тонн селитры.

«Писал каждый месяц Путину»

Бывший капитан грузового судна, гражданин России Борис Прокошев после взрыва в Бейруте дал интервью порталу «Сибирь. Реалии». Он рассказал, что тогдашний владелец судна Игорь Гречушкин «обрек на голод» экипаж «Росуса», оставив людей в заведомо опасной ситуации в бейрутском порту. «Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт», — рассказывает бывший капитан «Росуса». Он также рассказал о невыплате зарплат предыдущему экипажу парохода. Моряки жаловались и на техническое состояние парохода.

Борис Прокошев сообщил, что «писал каждый месяц Путину» о плачевном состоянии экипажа. «Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали?» — продолжил Прокошев.

По его словам, моряки сами продали топливо и наняли адвоката. В итоге суд разрешил им сойти на берег. А единственное, что сделал для них Игорь Гречушкин, — оплатил дорогу до Одессы, когда им уже разрешили выехать из Ливана в 2015 году. Экс-капитан «Росуса» добавил, что Гречушкин, проживавший в этот период на Кипре, задолжал в общей сложности около 140 тысяч долларов ему и членам экипажа, находившимся почти год на арестованном пароходе в порту Бейрута.

По данным российского телеканала РЕН-ТВ, бизнесмену Игорю Гречушкину пришлось выплачивать неустойку после ареста «Росуса», в результате чего он инициировал процедуру банкротства. Кому перешел после этого пароход — неизвестно.

«Открытые медиа» пишут, что после взрыва Гречушкин удалил свою страницу в Linkedin. На вопросы отвечать не стал, заблокировав журналиста в мессенджере. До того, как страница была удалена, на ней было указано, что Гречушкин в последнее время работал менеджером в компании под названием Unimar Service Ltd.

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