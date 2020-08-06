Взрывы в Бейруте: арестованы 16 человек, в том числе — из руководства порта и таможни

Не менее 16 человек, среди которых — лица из руководства порта Бейрута, а также таможенной службы, помещены под предварительный арест. Об этом сообщило вечером в четверг, 6 августа, агентство France-Presse.

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О задержаниях, связанных с расследованием дела о взрывах в порту, сообщил представитель военной прокуратуры Ливана. Среди задержанных — «представители совета директоров порта Бейрута, должностные лица таможни, лица, отвечающие за техническое обслуживание и рабочие, которые выполняли работы в ангаре № 12», где складировались тонны нитрата аммония, заявил прокурор Фади Акики.

Напомним, два взрыва прогремели в порта Бейрута во вторник, 4 августа. В результате взрывов погибли не менее 137 человек, десятки пока значатся пропавшими без вести, еще более 5000 получили ранения. Без крова остались почти 300 тысяч человек. Это самый мощный взрыв в истории Ливана.

Причиной трагедии власти называют взрыв 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту. Сообщалось, что селитра была конфискована в 2014 году с судна Rhosus («Росус»), принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину.

Сегодня также стало известно, что господина Гречушкина допросили на Кипре, где он сейчас проживает, правоохранители этой страны по запросу властей Ливана.

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