Взрывы в Бейруте: в Ливан поступает гуманитарная помощь

Один из взрывов в порту Бейрута оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

После разрушительного взрыва в порту Бейрута в Ливан прибывают спасатели и врачи из разных стран, а также поступает гуманитарная помощь. В четверг, 6 августа, в Ливан прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

Реклама Читать далее

Два взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. Один из них оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. В четверг, 6 августа, сообщается о минимум 137 погибших и пяти тысячах раненых. Причиной взрыва власти называют конфискованные 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту.

В ЕС подтвердили готовность оказать помощь Ливану. Европейский союз направил в Бейрут команду из 100 высококвалифицированных спасателей. «Механизм гражданской обороны ЕС был активирован по просьбе ливанских властей, в его рамках сейчас ведется координация экстренного развертывания в Ливане 100 высококвалифицированных спасателей, с техникой, служебными собаками и оборудованием, специалистов по поиску и спасательным работам в городской среде», цитирует AFP заявление еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

Во Всемирном банке заявили о намерении выделить средства для помощи Ливану. AFP напоминает, что весной организация уже выделила 120 млн долларов на поддержания системы здравоохранения страны. Для определения новой суммы помощи будет проведена оперативная экспертиза для оценки нужд Ливана для ликвидации последствий взрыва и восстановления.

Всемирная организация здравоохранения также направила гуманитарную помощь Ливану из своего штаба в Дубае. Представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что в Бейрут было направлено хирургическое и травматологическое оборудование. Он также отметил, что организация направит в Ливан медиков.

Французский президент Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, посетившим Бейрут после трагедии. Ожидается, что он проведет переговоры с ливанским президентом Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом, посетит порт и встретится с представителями французской и ливанской спасательных команд, работающих в зоне взрыва. В среду, 5 августа, Франция направила в Бейрут три самолета с медиками и гуманитарной помощью.

О готовности оказать помощь Ливану заявили и представители других стран. Кувейт выслала самолет с медицинским оборудованием, Египет объявил о намерении развернуть в Бейруте походный госпиталь для оказания помощи пострадавшим. В Катаре заявили об отправке нескольких передвижных медицинских пунктов. Сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео также предложил помощь во время телефонного разговора с ливанским премьером Хасаном Диабом.

Известно, что при министерстве иностранных дел Германии был создан особый кризисный штаб. DW передает, что основными задачами штаба станут помощь проживающим в Ливане гражданам Германии, «рассмотрение заявок ливанского правительства на оказание помощи, а также обеспечение полноценной работы посольства ФРГ».

Агентство Интерфакс сообщает, что МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь в Бейруте. Для оказания помощи пострадавшим и поиска пропавших из России прибыли 120 спасателей и шесть кинологических расчетов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться