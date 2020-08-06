Жан-Марк Бонфис несколько последних лет работал в Ливане, принимая участие в реставрации пострадавших во время войны зданий. Жан-Марк Бонфис погиб, получив смертельное ранение в своей квартире, в момент, когда он вел прямую трансляцию пожара в порту Бейрута.

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«Французский архитектор Жан-Марк Бонфис скончался в результате ужасной катастрофы в Бейруте. Я воздаю дань уважения главному делу его жизни — реставрации исторических зданий, пострадавших во время войны. Франция и Ливан едины в своей скорби по поводу его смерти», — написала в четверг, 6 августа, министр культуры Франции Розлин Башло на своей страничке в Twitter.

Во время взрыва в Бейруте погиб известный французский архитектор Жан-Марк Бонфис © Facebook

Жан-Марк Бонфис родился в Бейруте в 1963 году. Диплом архитектора он получил во Франции, после окончания Высшей архитектурной школы Пари-Вильмен, затем учился в Школе Лувра по специальности «история искусства».

После десяти лет работы в Париже, в 1995 году Жан-Марк Бонфис становится победителем международного конкурса, организованного Ливанским обществом реконструкции и развития центра Бейрута (Solidere) и возвращается к себе на родину. В первые годы в Ливане он работал со своим отцом, «звездным архитектором» страны, отмечает франкоязычное ливанское издание Agenda Culturel. Основав в 2006 свое бюро, Жан-Марк Бонфис принимал участие в реставрации пострадавших во время войн исторических зданий и строил современные дома. Он также был соавтором законопроекта о сохранности исторических зданий и советником министра культуры Ливана.

Жан-Марк Бонфис принял участие в реставрации здания Kettaneh в Бейруте. © Crédits photo : @wael_khoury_photography

После ряда международных призов его имя стало известно за рубежом. Жан-Марк Бонфис был автором проектов строительства на Кипре, в Иордании, Саудовской Аравии, Франции, Греции и на африканском континенте. Его также приглашали читать лекции в США.

Как передают французские СМИ, Жан-Марк Бонфис погиб в своей квартире, ведя прямую трансляцию пожара в порту Бейрута для своего аккаунта в Фейсбуке. Эта квартира находится в здании East Village, которое построил он сам и за которое получил приз Build Awards в 2019 году. После взрыва его нашли лежащим на полу с ранениями и доставили в больницу. Жан-Марк Бонфис скончался в ночь на 4 августа.

«В своей работе, как и в жизни, я руководствуюсь понятиями «памяти» и «города». Город – это живое существо, которое постоянно меняется. У Бейрута нет никакого определяющего критерия, это город парадоксов и парадигм, город разных реальностей, которые встречаются и расходятся. Очень важно понимать это, когда начинаешь строить здесь», — сказал Жан-Марк Бонфис в одном из своих интервью.

По последним данным, как минимум 40 граждан Франции пострадали во время взрывов в Бейруте. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на префектуру Парижа.

Здание East Village, за которое Жан-Марк Бонфис получил приз Build Awards в 2019 году. © Facebook

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