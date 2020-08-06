Выжившая при бомбардировке Хиросимы: «Почему 75 лет спустя ядерное оружие не уничтожено?»

75 лет назад, 6 августа 1945 года, ВВС США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Три дня спустя, 9 августа, атомная бомба была сброшена на город Нагасаки. В результате погибли около 214 тысяч человек. Сегодня в живых около 136 тысяч жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В Японии их называют хибакуся (hibakusha). Одна из хибакуся — Кейко Огура — живет в Хиросиме. Сейчас ей 83 года. 6 августа 1945 года восьмилетней девочкой она выжила при атомной бомбардировке. Она рассказала журналисту RFI Брюно Дювалю о том самом дне и вопросах, которые преследуют ее всю жизнь.

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Когда я пришла в себя, все вокруг было разрушено и горело. Царила мертвая тишина. На улице было очень темно, хотя был день. Выжившая при бомбардировке Хиросимы Кейко Огура вспоминает о трагедии

Кейко Огура: «В ночь с 5 на 6 августа американские авиарейды не прекращались. Поэтому мы все спали в бомбоубежище. Утром папа сказал мне: „Кейко, не ходи сегодня в школу, это не безопасно. Немедленно возвращайся домой“.

В 8:15 утра я уже почти дошла до дома, как вдруг огромная белесая вспышка прорезала небо. Был мощнейший взрыв, за которым последовала ужасная ударная волна, повалившая меня на землю. Я ударилась головой о камень и потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, все вокруг было разрушено и горело. Царила мертвая тишина. На улице было очень темно, хотя был день.

Тысячи жителей начали бежать из центра города. У большинства из них были ужасные ожоги. Некоторые стонали и просили воды. Двое раненых умерли у меня на глазах, когда пили воду, которую я им принесла. Никогда нельзя давать пить сильно обгоревшим. Но тогда я этого не знала, я была ребенком. Я думала, что поступаю правильно, но я убила этих людей, пытаясь им помочь. Кошмары, связанные с этим, преследовали меня годами.

В последующие дни мы начали кремировать жертв.В городе было так много погребальных костров, что повсюду распространился едкий черный дым.

С того самого дня меня преследуют три вопроса. Почему я не умерла в Хиросиме? Почему 6 августа 1945 года мне не удалось никого спасти? И почему 75 лет спустя ядерное оружие не уничтожено? Это выводит меня из себя».

6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена американская ядерная бомба под кодовым названием Little boy («Малыш»). От взрыва и лучевой болезни погибли 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа, другая ядерная бомба Fat Man («Толстяк») была сброшена на Нагасаки. В этом городе погибли около 74 тысяч человек.

В 75-летнюю годовщину трагедии, 6 августа, в Японии проходят траурные мероприятия. В этом году их масштаб пришлось сократить из-за пандемии коронавируса. Утром в Хиросиме прошла официальная траурная церемония в присутствии премьер-министра Синдзо Абе, выживших при бомбардировке, потомков жертв и иностранных представителей. «Клянусь сделать все возможное ради мира без ядерного оружия», — пообещал премьер-министр Синдзо Абе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе на церемонии в мемориальном парке мира в Хиросиме, 6 августа 2020 г. AFP - PHILIP FONG

Генеральный секретарь Объединенный Наций Антониу Гуттериш в четверг, 6 августа, выразил сожаление в связи с тем, что ликвидация ядерного оружия, заявленная целью при создании ООН, до сих пор не состоялась. По его словам, сегодня мир без ядерного оружия кажется «все более отдаленной» целью.

7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был принят договор о запрещении ядерного оружия. Договор вступит в силу, если его ратифицируют 50 государств. Эта перспектива видится маловероятной: Россия, США, Северная Корея и другие страны, обладающие ядерным оружием, отказались к присоединится нацнациональному договору.

Полемика о решении США использовать ядерное оружие

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — первые и единственные в истории человечества случаи применении боевого ядерного оружия. Ядерные удары по двум городам были нанесены перед завершением Второй мировой войны. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии.

Тогдашнее решение Вашингтона пойти на крайний шаг вызывает полемику по сей день. Президент США Гарри Трумэн, санкционировавший ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, и ряд специалистов заявляли, что атомная бомбардировка спасла миллионы жизней, предотвратив полномасштабное военное вмешательство на территории Японии.

Среди доводов против этого шага — аргумент о фундаментальной аморальности использования оружия массового уничтожения. 8 августа 1945 года в своей статье, посвященной бомбардировке Хиросимы, Альбер Камю писал: «Механическая цивилизация только что достигла последней степени варварства. В более или менее ближайшем будущем нам придется выбирать между коллективным самоубийством и разумным использованием научных достижений».

США не принесли официальных извинений в связи с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. В 2016 году Барак Обама стал первым (и пока единственным) действующим американским президентом, посетившим мемориал в Хиросиме.

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