Не менее 40 французов пострадали при взрыве в Бейруте

Как минимум 40 граждан Франции получили ранения при взрыве в порту Бейрута. Об этом в четверг, 6 августа, заявили в прокуратуре Парижа. В министерстве культуры Франции также заявили о гибели французского архитектора Жан-Марка Бофиса.

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Ранее французское правительство озвучивало другие цифры — 24 раненых, трое в тяжелом состоянии. AFP передает, что после того, как данные были уточнены, парижская прокуратура начала расследование по статье о непреднамеренном убийстве.

По данным министерства здравоохранения Ливана, обнародованным 6 августа, в результате взрыва погибли как минимум 137 человек, пять тысяч получили ранения, десятки человек значатся пропавшими без вести. Также сообщается о том, что почти 300 тысяч человек лишились крова.

Французский президент Эмманюэль Макрон 6 августа прибыл в Ливан. Он стал первым мировым лидером, посетившим Бейрут после трагедии. В среду, 5 августа, Франция направила в Бейрут три самолета с медиками и гуманитарной помощью.

Два взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. Один из них оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. В четверг, 6 августа, сообщается о минимум 137 погибших и пяти тысячах раненых.

Причиной взрыва власти называют конфискованные 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту. Сообщалось, что селитра была конфискована в 2014 году с судна Rhosus («Росус»), принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину.

Агентство France-Presse передает, что после трагедии в Бейруте власти Ирака инициировали оперативную проверку условий хранения взрывоопасных веществ, чтобы избежать того, что произошло в Ливане. Le Figaro уточняет, что экспертам дали 72 часа на ревизию запасов веществ, хранящихся на территориях портов, аэропортов, железнодорожных узлах, а также в некоторых жилых районах.

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