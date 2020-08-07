После указов Трампа о запрете TikTok и WeChat китайские компании подешевели на $75 млрд

Два указа — «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat» — президент США Дональд Трамп подписал 6 августа. Указы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции сделок с компаниями-владельцами этих китайских приложений.

Газета Financial Times сообщила в пятницу, 7 августа, о том, что акции китайских технологических компаний потеряли на гонконгской бирже в совокупности 75,7 миллиардов долларов. Это произошло в первые часы после публикации указа Дональда Трампа, фактически вводящего запрет на работу в США для китайских соцсетей TikTok и WeChat.

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Издание «Коммерсант» добавляет, что на пике торгов на бирже в Гонконге потери стоимости акций китайских хайтек-гигантов доходили до $100 млрд. Газета уточняет, что падение не ограничилось Гонконгом: также понизились индексы, отражающие котировки технологических компаний, на биржах в Шэнчьжэне и Шанхае.

Два указа — «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat» — президент США Дональд Трамп подписал 6 августа. Указы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции сделок с компаниями ByteDance и Tencent, владельцами этих (китайских) приложений.

Из документов следует, что приложения TikTok и WeChat угрожают безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В указах говорится, что китайские приложения собирают данные о пользователях и могут следить за ними. «Сбор данных, вероятно, позволяет Китаю отслеживать местонахождение американских государственных служащих», «составлять досье для шантажа и осуществлять корпоративный шпионаж», — отмечается в указе Трампа, который также упрекнул TikTok в цензурировании контента о протестах в Гонконге и о преследовании уйгуров на северо-западе Китая.

Администрация TikTok прокомментировала решение президента США, заявив, что «шокированы» указами, которые были изданы «без соблюдения процессуальных норм». Компания пообещала использовать все доступные средства защиты, чтобы «обеспечить верховенство закона» и «добиться справедливости», «если не со стороны администрации, то со стороны судов США».

Ранее, 2 августа, Трамп заявлял, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания. Агентство Reuters сообщало, что Трамп согласился дать китайской компании ByteDance 45 дней на переговоры о продаже приложения TikTok компании Microsoft.

Напомним, TikTok — это приложение для создания и просмотра коротких видео, WeChat — программа для звонков и обмена сообщениями.

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