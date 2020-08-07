Халатность или бомба: президент Ливана прокомментировал возможные причины взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу, 7 августа, заявил о том, что причиной разрушительного взрыва в порту Бейрута могли стать халатность или «постороннее вмешательство». Ливанский лидер не исключил, что взрыв в порту могла спровоцировать выпущенная ракета или подложенная бомба.

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С таким заявлением Аун выступил во время пресс-конференции. Ранее постороннее вмешательство не упоминалось ливанскими властями среди возможных причин взрыва. В качестве основной версии рассматривалось возгорание, приведшее к взрыву 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту. Позднее, как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на военную прокуратуру Ливана, было установлено, что вместе с селитрой хранились другие легко воспламеняющиеся материалы и огнепроводные шнуры.

Общаясь с журналистами, Мишель Аун рассказал, что во время визита в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона, он попросил его предоставить имеющиеся в распоряжении Франции аэрофотоснимки, сделанные в момент взрыва. С их помощью Аун предполагает проверить версию о постороннем вмешательстве и установить, были ли в воздушном пространстве страны какие-либо самолеты или ракеты в момент трагедии. В случае, если Франция не сможет предоставить снимки, ливанские власти планируют запросить их у других стран.

Отказ от международного расследования причин взрыва

85-летний руководитель страны, чье руководство, как указывает AFP, все настойчивее критикуют граждане за некомпетность и коррупцию, согласился с важностью проведения в стране политических реформ, к которым призывает международное сообщество, о чем напомнил также президент Франции. Нынешнюю политическую систему Аун назвал «парализованной» и исключающей возможность быстрого принятия решений и их реализации. При этом Аун отказался от идеи проведения расследования причин взрыва на международном уровне, о чем во время своего визита говорил Макрон.

По последним данным, которые приводит агентство France-Presse, жертвами взрыва, произошедшего 4 августа в бейрутском порту, стали 154 человека, десятки значатся пропавшими без вести, еще более 5 тысяч получили ранения. Без крова остались почти 300 тысяч человек.

6 августа стало известно о том, что не менее 16 человек были помещены в предварительное заключение по делу о взрыве. Среди них лица из руководства порта Бейрута, а также таможенной службы.

Одновременно стало известно, что полиция Кипра допросила россиянина Игоря Гречушкина, которого называют возможным владельцем судна, перевозившего сдетонировавшую селитру. По сообщению официального представителя МВД Кипра, Гречушкин был допрошен по просьбе ливанских властей, протокол допроса был передан в Бейрут.

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