Air France возобновит прямые рейсы из Парижа в Пекин

Air France первой из авиакомпаний возобновит прямые рейсы из Европы в Пекин. Агентство France-Presse в пятницу, 7 августа, сообщает, что билеты на рейс из Парижа в столицу КНР появятся в продаже в ближайшее время, а первый перелет будет осуществлен уже в конце августа.

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В условиях пандемии COVID-19 большинство авиаперелетов были отменены или ограничены. Сейчас из парижского аэропорта Руасси в направлении Китая еженедельно совершаются два рейса — в Шанхай, рейс в Пекин станет третьим. При этом в посольстве Франции в Китае уточнили, что прилетать парижский рейс будет в аэропорт Тяньцзиня в 100 км от китайской столицы, а вылетать из международного аэропорта Пекина Шоуду. Кроме того сообщается, что со следующей недели китайским авиаперевозчикам также будет разрешено выполнять три рейса во Францию.

В посольстве также отметили, что и другие международные компании сумели договориться о возобновлении прямых перелетов между Европой и Китаем.

Напомним, Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения жителей страны домой.

1 августа источники ТАСС в авиационной отрасли сообщили, что Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 11 августа, и эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. В Росавиации агентству РИА Новости эту информацию комментировать отказались.

С 1 августа Россия возобновила авиационное сообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница с самопровозглашенной Республикой Абхазия, а с 15 августа будут разрешены, полеты в Швейцарию.

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