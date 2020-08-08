В Бейруте прошли массовые манифестации с требованием отставки правительства

Массовая акция протеста с требованием отставки правительства проходит в субботу, 8 августа, в центре Бейрута. Четыре дня спустя после катастрофы в порту, ливанцы потребовали призвать правящий политический класс к ответственности за взрыв, разрушивший город. Полиция применила слезоточивый газ, но люди, по сообщениям местных СМИ, не расходятся.

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На площади Мучеников, которая является местом сбора протестующих с октября прошлого года, были установлены виселицы. «После того, как мы три дня расчищали завалы и лечили раны, мы готовы дать нашему гневу взорваться, и призвать их к ответственности их за гибель людей», — заявил один из протестующих, 28-летний Фарес аль-Хаблаби. «Мы должны противостоять всей системе, изменения должны быть соразмерными масштабам катастрофы», — добавил он.

Фото и видеоотчеты о манифестации публикует ливанская газета L'Orient du jour.

Direct : Images de la manifestation de la colère dans le centre-ville de Beyrouth (@joaosousa ) pic.twitter.com/S0bqz1g0BO — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) August 8, 2020

«Народ хочет падения режима», — скандировали некоторые демонстранты, размахивая плакатами с требованием ухода «убийц». Протестующие заявляли о своем недоверии к правительству и о желании, чтобы ООН взяла под контроль страну.

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Некоторые из демонстрантов бросали камнями в полицию, блокировавшую доступ к Палате депутатов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через периметр безопасности вокруг здания парламента. В результате применения слезоточивого газа пострадал подросток.

Voici le bruit que fait la colère des Libanais dans le centre-ville de Beyrouth (@joaosousa ) maintenant pic.twitter.com/6pqY4uIVFe — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) August 8, 2020

Полиции удалось оттеснить многотысячную толпу манифестантов к штабу оппозиционной христианской партии «Катаиб», генеральный секретарь которой Назар Наджарян погиб в результате взрыва. В субботу, 8 августа, три депутата от этой партии подали в отставку, заявив, что «пришло время строить новый Ливан».

По последним сообщениям, число погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 158 человек, а число раненых — шести тысяч. Пропавшими без вести числится 21 человек. Около 300 тысяч человек остались без крыши над головой. По словам очевидцев, город вернулся к состоянию, в котором находился после гражданской войны 1975–90 гг.

Прибывший с визитом в Ливан председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил ливанцев, что они «не одни». Европейский союз, который уже выделил 33 миллиона евро, «хочет быть рядом с вами не только словами, но и делами», — заявил он на пресс-конференции после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.

В субботу, 8 августа, Бейрут посетили также глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, вице-президент Турции Фуат Октай и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ливан находится в эпицентре экономической катастрофы после дефолта по внешнему долгу, и его лидеры не смогли договориться об экономической помощи с Международным валютным фондом (МВФ). В настоящее время все чаще звучат опасения, что власти Ливана постараются воспользоваться международным вниманием и международной помощью в своих интересах.

Напомним, что президент Ливана Мишель Аун, которого граждане страны все настойчивее критикуют за некомпетентность и коррупцию, отказался от международного расследования, заявив, что причиной разрушительного взрыва в порту Бейрута могли стать халатность или «постороннее вмешательство». По данным источников в судебных органах и службах безопасности Ливана около двадцати сотрудников порта и таможни уже арестованы.

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