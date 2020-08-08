Международная конференция доноров по сбору средств для помощи Ливану пройдет в видеоформате

Видеоконференция стран-доноров, готовых принять участие в сборе средств для чрезвычайной гуманитарной помощи жителям Бейрута, пострадавшим от смертоносного взрыва, пройдет в воскресенье, 9 августа. Она организована совместно ООН и Францией.

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Видеофорум стран-доноров в помощь Ливану начнется 9 августа в 12:00 по всемирному времени, уточнили в пресс-службе президента Франции.

Европейскую комиссию на встрече будет представлять комиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил также, что страны-члены ЕС будут представлены главой Европейского совета Шарлем Мишелем. «Необходимо, чтобы предоставленные средства расходовались как можно более эффективно», — добавил он.

О своем намерении принять участие в международной видеоконференции заявил также президент США Дональд Трамп. «В воскресенье мы проведем видеоконференцию с президентом Макроном, лидерами Ливана и лидерами других мест в мире», — написал он в твиттере. «Все хотят помочь!» — добавил президент США, отметив, что провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу помощи Ливану.

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

О решении направить миллион евро в помощь пострадавшим уже объявила Австрия. Эти средства будут предоставлены в распоряжение Международного красного креста и австрийских НКО.

В видеоконференции доноров также будут принимать участие различные европейские организации.

Напомним, что о проведении конференции для сбора средств в помощь Ливану президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 6 августа во время своего визита в пострадавшие кварталы Бейрута, пообещав жителям страны, что деньги «не пойдут на коррупцию». Он сообщил также о своем визите в Бейрут 1 сентября с целью контроля за распределением французской гуманитарной помощи.

В настоящий момент правительство Ливана объявило о гибели 154 человек в результате мощного взрыва. Но число жертв может возрасти: 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, а министерство здравоохранения страны сообщает, что из пяти тысяч пострадавших 120 человек находятся в критическом состоянии.

В субботу, 8 августа, МИД Нидерландов сообщил, что в результате полученных во время взрыва многочисленных ранений скончалась супруга голландского посла в Ливане, 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер.

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