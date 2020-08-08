По мнению Франции, взрыв в Бейруте произошел «по случайным причинам»

Франция считает, что имеется «достаточно объективных доказательств», чтобы предположить, что взрыв в Бейруте, в результате которого не менее 158 человек погибли и шесть тысяч человек получили ранения, произошел «по случайным причинам». Об этом в субботу, 8 августа, заявил представитель французского президента.

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Мы располагаем достаточным числом объективных данных, чтобы считать взрыв в ангаре, где складировались взрывоопасные вещества, результатом несчастного случая, — заявил в субботу представитель администрации президента Франции, слова которого цитирцет Reuters.

Президент Ливана Мишель Аун, отклонивший запрос о проведении международного расследования, затребованного Эммануэлем Макроном, заявил в пятницу, 7 августа, что причиной взрыва вполне могло быть постороннее вмешательство. «Существует возможность внешнего вмешательства, такого как ракета или подложенная бомба», — заявил он в интервью журналистам. Во время пресс-конференции Мишель Аун рассказал также, что он попросил Эмманюэля Макрона предоставить имеющиеся в распоряжении Франции аэрофотоснимки, сделанные в момент взрыва.

Напомним, что ранее постороннее вмешательство не упоминалось ливанскими властями среди возможных причин взрыва. В качестве основной версии рассматривалось возгорание, приведшее к взрыву 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту. Позднее было установлено, что вместе с селитрой хранились другие легко воспламеняющиеся материалы и огнепроводные шнуры.

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