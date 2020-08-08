США ввели санкции против членов администрации Гонконга

Власти Гонконга назвали варварским вмешательством во внутренние дела действия США, которые накануне ввели санкции против одиннадцати высокопоставленных чиновников Гонконга, в том числе и против главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

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Список официальных лиц, попавших под штрафные меры с формулировкой за «подавление свободы слова и собраний граждан Гонконга», был опубликован накануне, 7 августа, на официальном сайте Министерства финансов США. Санкции предусматривают заморозку любых активов этих лиц на территории США.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и наши органы власти, чтобы преследовать тех, кто подрывает его автономию», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Канцелярия китайского правительства в Гонконге, глава которой Ло Хуэйнин также вошел в санкционный список, резко осудила санкции. В заявлении администрации Гонконга это решение названо «варварским и грубым» вмешательством во внутренние дела Гонконга.

«Цель санкций — наказание Пекина за подавление антиправительственных демонстраций в Гонконге», отмечает Голос Америки. В официальном заявлении минфина США говорится, что санкции являются ответом на принятие Китаем в июне «Закона о защите национальной безопасности Гонконга», который привел к беспрецедентному снижению свобод со времен передачи Гонконга Китаю в 1997 году.

Эти санкции последовали за двумя указами — «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», которые президент США Дональд Трамп подписал 6 августа, что еще больше обострило отношения между Вашингтоном и Пекином.

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