Франция отправит помощь Маврикию для ликвидации последствий разлива нефти

Разлив нефти может грозить не только экологической, но и экономической катастрофой для Маврикия

У берегов Маврикия произошел разлив нефти с севшего на мель сухогруза. Власти острова объявили режим чрезвычайной ситуации и попросили о помощи другие страны. Об отправке помощи на Маврикий в субботу, 8 августа, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Судно MV Wakashio, которое принадлежит японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd, шло под панамским флагом из Китая в Бразилию и село на мель возле побережья Маврикия 26 июля, неподалеку от лагуны Блю Бэй. На борту сухогруза находилось около четырех тысяч тонн сырой нефти и дизельного топлива. Сколько нефтепродуктов попало в океан — пока не известно.

Разлив нефти может грозить не только экологической, но и экономической катастрофой для Маврикия. Туризм является основной статьей доходов государства. Путешественников привлекает природа и уникальные коралловые рифы, которые теперь оказались под угрозой. Рифы играют важную роль в местной экосистеме, окружая остров кольцом и защищая его берега от акул и сильных течений Индийского океана.

Власти островного государства признались, что не имеют ни технологий, ни ресурсов для ликвидации последствий и обратились за помощью в ООН.

В ответ на призыв о помощи президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в субботу об отправке на Маврикий специалистов и оборудования с соседнего острова Реюньон (заморский департамент Франции). «Когда есть угроза биоразнообразию нужно срочно действовать», — написал в твиттере глава государства.

Уже в субботу военно-транспортный самолет Casa CN-235 совершит два вылета из Реюньона на Маврикий, чтобы доставить первое оборудование и специалистов. Также из Реюньона к берегам Маврикия отправится корабль военно-технической поддержки «Шамплен».

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