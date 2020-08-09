Взрыв в Ливане: президент Макрон призвал мир действовать «быстро и эффективно»

Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом готовится к вылету из Брюсселя в Бейрут. 7 августа 2020 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в воскресенье, 9 августа, на открытии международной видеоконференции доноров по сбору средств для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, призвал действовать «быстро и эффективно».

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По словам французского лидера, необходимо проследить, чтобы гуманитарная помощь поступала напрямую пострадавшему населению. Мировое сообщество должно «откликнуться на чаяния, которые ливанский народ законно выражает прямо сейчас на улицах Бейрута. Мы все вместе должны сделать все, чтобы ни насилие, ни хаос не возобладали», — обратился Макрон к участникам встречи.

Инициаторами конференции выступили Франция и ООН. В ней также приняли участие президент США, эмир Катара, премьер-министры Италии и Испании, глава Европейского Совета, а также руководители крупных международных организаций, в частности Всемирного банка, МВФ и Международного комитета Красного креста.

Сама Франция уже организовала «воздушный и морской мост» с Ливаном для доставки помощи в Бейрут. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Уже запланированы восемь авиарейсов и два морских рейса, чтобы доставить в столицу Ливана 18 тонн медикаментов и около 700 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи.

По первоначальным оценкам ОНН, только для восстановления сектора здравоохранения Ливана срочно требуется около 85 млн долларов. В Елисейском дворце не стали раскрывать, какую сумму рассчитывают собрать в ходе конференции доноров, однако уточнили, что речь не идет о выделении денежных средств правительству Ливана, а об оказании конкретной помощи населению, в первую очередь, для восстановления разрушенных больниц, школ и жилья.

О солидарности с Ливаном высказался Папа Римский Франциск. После своей традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане понтифик поприветствовал группу верующих с ливанским флагом, присутствовавших на площади, и призвал щедро помочь этой стране.

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