Во время протестов в Бейруте пострадали более 700 человек

В ходе столкновений демонстрантов и сил правопорядка в столице Ливана Бейруте пострадали 728 человек

В ходе столкновений демонстрантов и сил правопорядка в столице Ливана Бейруте пострадали 728 человек, в том числе 55 пострадавших были госпитализированы. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Погиб офицер полиции.

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Многотысячная демонстрация в Бейруте началась в субботу вечером. Участники акции потребовали отставки правительства и президента после взрыва 4 августа. Протестующие считают, что к трагедии привели коррупция и халатность действующих властей и влияющей на них группировки «Хезболла».

Ночью акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Демонстранты захватили здание МИД Ливана, объявив его «штабом революции», а также министерства экономики и энергетики и штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана. Они попытались захватить парламент, но его отстояла полиция.

Позже военным удалось взять контроль над центром города, выгнать демонстрантов из захваченных ими ранее правительственных зданий и вытеснить их с площади Мучеников. Полиция и спецназ применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Жертвами взрыва стали 158 человек, 21 числится пропавшим без вести, еще более шести тысяч получили ранения. На месте взрыва, произошедшего в порту Бейрута, образовался кратер глубиной 43 метра. Об этом в воскресенье AFP рассказал источник в ливанской службе безопасности.

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