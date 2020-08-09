В Бразилии объявили траур по 100 тысячам жертв эпидемии коронавируса

Кладбище в Сан-Паулу, где хоронят умерших от COVID-19. 6 августа 2020 г.

В Бразилии число жертв эпидемии коронавируса превысило 100 тысяч человек. Глава Сената страны объявил четырехдневный траур по умершим. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает AFP.

Реклама Читать далее

Только за последние сутки в стране от последствий COVID-19 скончались 905 человек. Общее число погибших достигло 100 477. Число выявленных случаев за последние 24 часа составило 49 970, а общее число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии превысило три миллиона. Об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения страны.

При этом реальные масштабы эпидемии могут быть в разы выше, так как власти страны признают нехватку тестов и специалистов.

Бразилия находится на втором месте в мире по общему числу зараженных. Больше всего случаев (более пяти миллионов) выявлено в США, где от последствий COVID-19 скончались уже больше 161 тысячи человек. На третьем месте — Индия — более двух миллионов подтвержденных случаев и более 42 тысяч умерших.

Россия находится на четвертом месте. Общее число выявленных случаев с начала эпидемии уже превысило 887 тысяч. Официальное число жертв, по данным Роспотребнадзора на 9 августа, составляет 14 931 человек. По данным Росстата, только с апреля до начала июля в России умерли 27 411 больных COVID-19.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться