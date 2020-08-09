В Нагасаки прошли траурные церемонии по случаю 75-летия атомной бомбардировки

В воскресенье, 9 августа, в японском городе Нагасаки прошли траурные церемонии в память жертв атомной бомбардировки, 75 лет назад практически уничтожившей город и повлекшей за собой гибель 74 тысяч человек.

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9 августа 1945 года в 11:02, через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, в результате взрыва бомбы Fat Man («Толстяк») было уничтожено 80% зданий в Нагасаки, в том числе знаменитый собор Ураками. От последствий радиоактивного облучения жители Хиросимы и Нагасаки страдают до сих пор.

Утром во вновь отстроенном храме Ураками, который находится совсем рядом с эпицентром взрыва, состоялась траурная служба по погибшим, затем церемония прошла в Парке Мира. В этом году число участников церемонии было сильно сокращено в связи с эпидемией коронавируса, но все желающие могли наблюдать за ней с помощью интернет-трансляции.

Ровно в 11:02 (02:02 по Гринвичу) прозвенел колокол, и участники церемонии почтили память жертв минутой молчания. Перед этим школьники, члены семей жертв и хибакуся (так называют в Японии выживших после атомных бомбардировок) принесли в деревянных кадках воду — погибшим, которые, по воспоминаниям очевидцев, перед смертью просили пить.

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал аудиторию аплодировать выжившим, «которые продолжали предупреждать мир об опасностях ядерного оружия» в течение 75 лет. Чтобы отдать им должное так же, как во всем мире отдавали должное медикам, боровшимся с эпидемией коронавируса. Он также в очередной раз призвал свою страну ратифицировать принятый 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке договор о запрещении ядерного оружия.

«Как единственная страна, которая пострадала от ядерных атак, наш долг — шаг за шагом продвигать усилия международного сообщества по построению мира, свободного от ядерного оружия», — сказал на церемонии премьер-министр страны Синдзо Абэ, добавив, что Япония будет служить «мостом между странами с разными позициями».

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