В Республике Нигер убиты шесть французских туристов

Восемь человек, в том числе шестеро граждан Франции, были убиты неизвестными вооруженными людьми в районе города Куре (Республика Нигер). Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные официальные источники.

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«Погибло восемь человек: двое нигерийцев — гид и шофер, и шесть французов», — заявил AFP губернатор региона Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла, пообещавший сообщить дополнительную информацию позднее.

Нападение произошло около 11:30 (10:30 по Гринвичу) в заповеднике жирафов, в 6 км к востоку от города Куре, который находится в часе езды от Ниамея по национальной дороге номер 1. Нападение совершили вооруженные лица, приехавшие на мотоциклах и, по-видимому, поджидавшие туристов. По данным местной прессы, нападавшие также подожгли машину туристов, а затем скрылись в направлении границы с Буркина-Фасо. Известно, что большинство погибших были застрелены, а сделавшая попытку убежать женщина погибла в результате ножевого ранения. На месте были найдены пустые гильзы от пуль.

Куре — это город в юго-западном Нигере, известный своим расположением возле последнего стада жирафов Западной Африки. По классификации сайта МИД Франции эта область находится в «оранжевой зоне», что означает «воздержаться от посещения кроме случаев крайней необходимости». Остальная часть страны помещена в красную зону.

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